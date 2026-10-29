Karwa Chauth 2026: आज करवा चौथ पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, पति की लंबी उम्र से जुड़ी है मान्यता

करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन शाम को पूजा के दौरान करवा चौथ की व्रत कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा है. इस व्रत से जुड़ी सबसे प्रचलित कथाओं में वीरावती की कहानी शामिल है. मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से व्रत करने पर करवा माता का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानते हैं करवा चौथ की पूरी व्रत कथा.

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करवा चौथ व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था. उसके सात बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था. वीरावती अपने सातों भाइयों की बेहद लाडली थी. समय आने पर उसका विवाह हो गया. विवाह के बाद जब पहला करवा चौथ आया, तब वीरावती अपने मायके में थी.

करवा चौथ के दिन वीरावती ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा. उसने सुबह सरगी खाने के बाद अन्न और जल ग्रहण नहीं किया. पूरे दिन भूखे-प्यासे रहने के कारण शाम होते-होते उसकी हालत कमजोर होने लगी. अपनी बहन को परेशान देखकर सातों भाई चिंता में पड़ गए. वे अपनी लाडली बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे.

भाइयों ने छल से खुलवाया वीरावती का व्रत

वीरावती की परेशानी दूर करने के लिए उसके भाइयों ने एक उपाय सोचा. उनमें से एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और छलनी की आड़ में दीपक जला दिया. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था, जैसे आसमान में चांद निकल आया हो.

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इसके बाद भाइयों ने वीरावती से कहा कि चंद्रमा निकल चुका है और अब वह पूजा करके अपना व्रत खोल सकती है. वीरावती ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया. उसने दीपक को चांद समझकर अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई.

कथा के अनुसार, जैसे ही वीरावती ने भोजन का पहला निवाला लिया, उसे अपने पति के बारे में अशुभ समाचार मिला. कुछ प्रचलित रूपों में बताया जाता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई. यह सुनकर वीरावती दुख से टूट गई और विलाप करने लगी.

वीरावती ने दोबारा पूरी श्रद्धा से रखा व्रत

अपने पति की ऐसी हालत देखकर वीरावती बेहद दुखी हुई. कथा के एक प्रचलित रूप के अनुसार, उसे बताया गया कि चंद्रमा को सही तरीके से देखे बिना व्रत खोलने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ. इसके बाद वीरावती ने अपनी भूल सुधारने और पति के जीवन की कामना से पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया.

वीरावती ने अगले करवा चौथ पर व्रत के नियमों का पालन किया, विधि-विधान से पूजा की. उसकी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी की कृपा हुई और उसके पति को दोबारा जीवन मिल गया. इस तरह वीरावती का वैवाहिक जीवन फिर से खुशियों से भर गया.

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करवा चौथ व्रत कथा का महत्व

करवा चौथ पर वीरावती की कथा सुनने की परंपरा इसी मान्यता से जुड़ी है कि व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ करना चाहिए. इस दिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, कथा के अलग-अलग क्षेत्रीय रूपों में कुछ घटनाओं और विवरणों में अंतर मिलता है.

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