22 साल की गर्लफ्रेंड का iPhone 17 गिफ्ट, 19 साल के बॉयफ्रेंड की बढ़ी टेंशन

सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब मामला चर्चा में है. एक 19 साल के लड़के ने Reddit पर बताया कि उसकी 22 साल की गर्लफ्रेंड ने उसे iPhone 17 गिफ्ट किया है. जहां आमतौर पर इतना महंगा गिफ्ट पाकर लोग खुश होते हैं, वहीं यह लड़का इसे लेकर उलझन में है.

और पढ़ें

लड़के ने Reddit के r/TeenIndia पर अपनी बात शेयर करते हुए बताया कि उसका रिश्ता अच्छा चल रहा है. हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अचानक iPhone 17 गिफ्ट किया. उसके मुताबिक, यह उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है. इसी वजह से वह खुश होने के बजाय थोड़ा उलझन में पड़ गया.

उसने बताया कि वह अभी ज्यादा कमाता भी नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इतना महंगा गिफ्ट स्वीकार करना सही होगा या नहीं. उसे डर है कि कहीं यह गिफ्ट रिश्ते में बाद में किसी तरह का दबाव या उम्मीद न पैदा कर दे. इसी वजह से उसके मन में फोन वापस करने का भी ख्याल आ रहा है.

रेडिट पर लोगों ने क्या कहा?

लड़के ने Reddit यूजर्स से पूछा कि अगर पार्टनर ऐसा महंगा गिफ्ट दे, तो उसे रखना चाहिए या वापस कर देना चाहिए. पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग तरह की सलाह दी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 20 लाख की सैलरी, 50 लाख की सेविंग... फिर भी क्यों दुखी है 30 साल का शख्स?

कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी कमाई से फोन खरीदा है और अपनी खुशी से गिफ्ट किया है, तो उसे स्वीकार करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने महंगे गिफ्ट को लेकर सावधान रहने की सलाह दी.

एक यूजर ने कहा कि अगर रिश्ता भविष्य में खराब होता है तो महंगे गिफ्ट को लेकर दोनों के बीच विवाद हो सकता है. वहीं कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इतनी महंगी चीज गिफ्ट मिलने के बाद भी परेशान होना अपने आप में अलग तरह की समस्या है.

---- समाप्त ----