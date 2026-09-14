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Kesar-Pista Milk Cake Recipe: बाजार की मिठाई भी लगेगी फीकी! घर पर ऐसे बनाएं मलाईदार 'केसर-पिस्ता मिल्क केक', आसान है रेसिपी

Kesar-Pista Milk Cake Recipe: मिठाई खाने की क्रेविंग हो तो आप घर पर आसानी से सॉफ्ट और मलाईदार केसर-पिस्ता मिल्क केक बना सकते हैं. दूध, मिल्क पाउडर और कुछ इंग्रेडिएंट्स से तैयार होने वाले इस मिल्क केक का स्वाद बहुत ही शाही और लाजवाब है.

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केसर-पिस्ता मिल्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Photo: ITG)
केसर-पिस्ता मिल्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Photo: ITG)

कभी-कभी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, लेकिन घर में मिठाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसे में बाहर से मिठाई मंगाने की जरूरत भी नहीं. अगर आपके किचन में दूध, मिल्क पाउडर, केसर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, तो आप घर पर ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर सकते हैं. ये मिठाई है केसर-पिस्ता मिल्क केक. जी हां, आपने नॉर्मल मिल्क केक जरूर खाया होगा, लेकिन अगर एक बार आपने केसर और पिस्ता मिलाकर मिल्क केक तैयार कर लिया तो इसका स्वाद आपको बाजार की मिठाई भूलने पर मजबूर कर देगा.

केसर पिस्ता मिल्क केक का टेक्शचर सॉफ्ट और मलाईदार होता है, जबकि केसर की खुशबू और पिस्ते का स्वाद इसे और भी खास बना देता है. खास बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए आपको न तो ओवन की जरूरत पड़ेगी और न ही बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. त्योहार हो, घर में मेहमान आए हों या फिर खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो, ये मिठाई एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है.

केसर पिस्ता मिल्क केक के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • 1 लीटर फुल क्रीम दूध
  • 4-5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर
  • आधा कप चीनी
  • 1 बड़ा चम्मच घी
  • 8-10 केसर के धागे
  • 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध
  • आधा चम्मच इलायची पाउडर
  • 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटे पिस्ते
  • सजाने के लिए थोड़े कटे बादाम

बनाने का तरीका:

1. केसर-पिस्ता मिल्क केक बनाने के लिए एक छोटी कटोरी में गुनगुना दूध लें और उसमें केसर के धागे डाल दें. इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे केसर का रंग और खुशबू दूध में अच्छी तरह घुल जाएगी. अगर रंग थोड़ा गहरा चाहिए तो केसर को दूध में डालने से पहले हल्का सा मसल सकते हैं.

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2. एक भारी तले वाली कड़ाही में फुल क्रीम दूध डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. दूध में उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें. अब इसमें मिल्क पाउडर डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें गांठें न पड़ें.

3. कुछ देर पकाने के बाद दूध गाढ़ा होने लगेगा. अब इसमें तैयार किया हुआ केसर वाला दूध डालकर अच्छी तरह मिला दें. 

4. अब इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर पकाते रहें. इस दौरान इसे चलाते रहना जरूरी है, वरना दूध कड़ाही के नीचे चिपक सकता है.

5. धीरे-धीरे मिश्रण और गाढ़ा होता जाएगा. जब ये कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे, तब इसमें घी और इलायची पाउडर डाल दें. इसके बाद कुछ मिनट और पकाएं.

6. यहां एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मिश्रण को पूरी तरह सूखा नहीं करना है. इसे हल्का सॉफ्ट और थोड़ा नम ही रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप सेट होकर थोड़ा और सख्त हो जाएगा. गैस बंद करने के बाद मिश्रण को 1-2 मिनट ठंडा होने दें.

7. अब किसी ट्रे या चौकोर डिब्बे में हल्का सा घी लगाएं. तैयार मिश्रण को इसमें डालकर चम्मच या स्पैटुला की मदद से बराबर फैला दें.

8. ऊपर से कटे हुए पिस्ते डालें. चाहें तो थोड़े बादाम भी डाल सकते हैं. इन्हें हल्के हाथ से दबा दें ताकि ड्राई फ्रूट्स ऊपर से निकलें नहीं.

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9. मिल्क केक को पहले रूम टेंपरेचर पर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे करीब 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. जब यह अच्छी तरह सेट हो जाए तो चाकू से चौकोर टुकड़ों में काट लें.

10. ऊपर से थोड़ा पिस्ता डालकर सर्व करें. केसर की खुशबू, पिस्ते का हल्का क्रंच और दूध की मलाईदार मिठास इसे घर की बाकी मिठाइयों से थोड़ा अलग बना देती है.

बनाते समय इन गलतियों से बचें

  • मिल्क केक बनाते समय सबसे जरूरी है कि आंच धीमी रखें और इसको लगातार चलाते रहें. तेज आंच पर दूध नीचे लग सकता है और पूरी मिठाई का स्वाद बिगड़ सकता है.
  • मिश्रण को जरूरत से ज्यादा न पकाएं. अगर ये बहुत सूख गया तो मिल्क केक सॉफ्ट और मलाईदार होने के बजाय सख्त हो सकता है. वहीं फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करने से इसका टेक्शचर ज्यादा अच्छा आएगा.
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