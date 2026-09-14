scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेलंगाना: पांच साल की बच्ची का उत्पीड़न, भीड़ ने आरोपी को पीटा, इलाके में तनाव

पांच साल की बच्ची से कथित यौन शोषण की जानकारी के बाद तेलंगाना कागजनगर में तनाव फैल गया. पुलिस के अनुसार, आरोप बच्ची के एक रिश्तेदार पर लगा है. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने कथित आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत कराया. आरोपी को अपने कब्जे में लिया.

Advertisement
X
भड़की भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. (Photo-ITG)
भड़की भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. (Photo-ITG)

तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर कस्बे में रविवार को जमकर हंगामा हुआ. दरअसल, यहां एक पांच साल की बच्ची से बदसलूकी की गई. घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. 

स्थानीय लोगों ने मामले में आरोपी बताए जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. घटना की वीडियो भी सामने आया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बच्ची के साथ कथित तौर पर उसके ही रिश्तेदार ने यौन शोषण किया. बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची का मामा है. हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Police investigation in Hotel Room
होटल के कमरे में किया गर्लफ्रेंड का मर्डर, फिर पुलिस को खुद किया फोन!
class 12th Girl commit Suicide
'अगर मेरे बेटे से प्यार है तो मर जाओ', महिला ने दी धमकी, छात्रा ने दी जान
Wayanad Aleena death case
वायनाड में 20 साल की आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत, काले जादू का आरोप
firing at school gate in Muzaffarpur
CCTV: स्कूल गेट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी की पर्ची भी चिपका गए
Bokaro Keshwati Devi Murder
बोकारो में 9 दिन से लापता थी महिला, जंगल में मिली सड़ी-गली लाश

पुलिस के मुताबिक, बच्ची के साथ कथित घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई. इसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया. कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद उसकी कथित तौर पर पिटाई की गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

Advertisement

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को शांत कराया. साथ ही आरोपी को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है. बच्ची से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय वहां क्या हुआ था. इसके साथ ही आरोपों की भी पुष्टि की जा रही है

मामले की जांच कर रही है पुलिस

इस मामले में बच्ची की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है या नहीं. पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी बताई जा रही है. पुलिस ने इलाके में स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: शादी का वादा, होटल में संबंध और फिर दूरी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ पर रेप की FIR

Advertisement

फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है या नहीं. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. बच्ची और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी को लेकर भी अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    iOS 27 आज होगा रिलीज, Siri से AI तक मिलेंगे कई नए फीचर्स, जानिए किस iPhone में मिलेगा सपोर्ट |
    TMC के बागी गुट ने भी उतारे कैंडिडेट, रेजीनगर और नंदीग्राम उपचुनाव का मुकाबला हुआ दिलचस्प |
    गुजरात में 15 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में जलभराव |
    US Market Fall: अभी-अभी, खुलते ही अमेरिकी मार्केट धड़ाम, भारतीय बाजार में कल क्या होगा? |
    90% बछिया के जन्म की गारंटी! मध्य प्रदेश में हिरण्यगर्भा अभियान से आई क्रांति, गाय नस्ल सुधार पर बड़ा दांव |
    'मेरी पत्नी भी भड़क गई...', वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ अन्याय? भारतीय दिग्गज ने खोला बड़ा राज |
    गोविंदा के बिना सुनीता आहूजा ने की गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना, बेटे-बेटी संग चहकीं, Video |
    Ganesh Chaturthi 2026: 24 कैरेट 'गोल्डन मोदक'! जानें सोने की परत चढ़े इस मोदक की क्या है कीमत |
    'दोपहर 12 बजे सूर्य नमस्कार करते हैं...', पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला |
    DU का वो फोटोकॉपी वाला जिसने 'ऑक्सफोर्ड-कैम्ब्रिज' को हराया, जानें धर्मपाल सिंह की पूरी कहानी
    Advertisement