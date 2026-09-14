तेलंगाना: पांच साल की बच्ची का उत्पीड़न, भीड़ ने आरोपी को पीटा, इलाके में तनाव

तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर कस्बे में रविवार को जमकर हंगामा हुआ. दरअसल, यहां एक पांच साल की बच्ची से बदसलूकी की गई. घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

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स्थानीय लोगों ने मामले में आरोपी बताए जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. घटना की वीडियो भी सामने आया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बच्ची के साथ कथित तौर पर उसके ही रिश्तेदार ने यौन शोषण किया. बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची का मामा है. हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, बच्ची के साथ कथित घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई. इसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया. कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद उसकी कथित तौर पर पिटाई की गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

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मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को शांत कराया. साथ ही आरोपी को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है. बच्ची से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय वहां क्या हुआ था. इसके साथ ही आरोपों की भी पुष्टि की जा रही है

मामले की जांच कर रही है पुलिस

इस मामले में बच्ची की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है या नहीं. पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी बताई जा रही है. पुलिस ने इलाके में स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है या नहीं. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. बच्ची और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी को लेकर भी अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.



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