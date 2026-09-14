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Ramayana Jai Jai Ram Public Reaction: राम-सीता का स्वयंवर-अरिजीत की रूहानी आवाज, 4000 करोड़ी 'रामायण' के भक्ति गीत 'जय जय राम' ने किया भावुक

Ramayana First Song Jai Jai Ram Public Reaction: 'रामायण' फिल्म का पहला भक्ति गीत 'जय जय राम' रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गया है. अरिजीत सिंह की रूहानी आवाज और राम-सीता के भव्य स्वयंवर के दमदार दृश्यों ने इस गाने को और भी खास बना दिया है.

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रामायण के गाने को दर्शकों का मिल रहा प्यार
रामायण के गाने को दर्शकों का मिल रहा प्यार

Ramayana First Song Jai Jai Ram Public Reaction: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण पार्ट 1' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज हो गया है. गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर भक्ति गीत जारी करके मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. गाने में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रूप में नजर आईं. दोनों की सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है.  

'जय जय राम' को मिल रहा प्यार

'रामायण पार्ट 1' का पहला गाना 'जय जय राम' ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है. गाने के लिरिक्स डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. भक्ति गीत 'जय जय राम' को बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. 

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गाना रिलीज होते ही इसपर फैंस के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. रहमान की खूबसूरत कंपोजिशन और अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की जादुई आवाज में भक्ति गीत ने फैंस का दिल जीत लिया है. ट्रेलर पर जहां लोगों का नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था, वहीं अब 'जय जय राम' गाने पर लोगों का प्यार बरस रहा है. 

यहां देखें फैंस के रिएक्शन

गाने के बोल से लेकर लोकेशन, VFX, राम-सीता के किरदार में रणबीर और साई पल्लवी की सादगी ने हर किसी को छू लिया है. एक यूजर ने गाने की तारीफ करते हुए लिखा- हर भक्ति गीत का भारी महसूस होना जरूरी नहीं है. #JaiJaiRam में एक ऐसा सुंदर और शांत ऊर्जा भाव है, जिसे बस बैठकर सुनने का मन करता है. 

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एक दूसरे यूजर ने लिखा- लोगों को जितनी भी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाने दें. लेकिन रामायण का जय जय राम गाना बेहद खूबसूरत है. आपको इस गाने की गहराई और भावनाओं को समझना होगा, खासकर श्रेया घोषाल और अरिजीत की रूहानी आवाजों के साथ. 

 

 

 

 

 

 

'जय जय राम' गाने में भगवान राम की भव्य गाथा, दिव्य छवियां और दमदार विजुअल्स दिखाए गए हैं. भक्ति भावना और बड़े पैमाने के अलावा 'जय जय राम' में बेहद व्यक्तिगत पलों को भी दिखाया गया है, जिसमें राम को राजा दशरथ की सेवा करते हुए और बाद में अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करके अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया गया है. 

इसके अलावा गाने में राम-सिया के स्वयंवर और शादी से लेकर राज्यभिषेक की तैयारी और वनवास जाने तक की झलक देखने को मिली है. गाने की धुन के साथ इसके विजुअल्स किसी ट्रीट से कम नहीं हैं. 

बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, साउथ सुपरस्टार यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की किरदार में दिखाई देंगे. फैंस अब बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. 

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