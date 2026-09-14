देश भर में NEET-UG, JEE Main और CUET जैसी प्रमुख प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का आधिकारिक पता बदल गया है. NTA ने अपने मुख्यालय को नई दिल्ली स्थित मिंटो रोड पर शिफ्ट कर दिया है. एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में इस बात की आधिकारिक जानकारी दी गई है. NTA ने अभ्यर्थियों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य सभी हितधारकों से अपील की है कि वे पत्राचार के लिए नए पते का ही इस्तेमाल करें.

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क्या है NTA का नया पता?

5वीं मंजिल, भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

इंग्ल‍िश में

5th Floor, Government of India Press Building,

Minto Road, New Delhi–110002.



छात्रों और हितधारकों के लिए जरूरी निर्देश

NTA ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि भविष्य में होने वाले सभी आधिकारिक पत्राचार (Official Correspondence), दस्तावेजों को भेजने और प्रशासनिक कार्यों के लिए इसी नए पते का उपयोग किया जाए.

एजेंसी ने छात्रों और संबंधित संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने रिकॉर्ड्स में NTA का पता तुरंत अपडेट कर लें, ताकि किसी भी तरह के कागजी व्यवहार या पत्राचार में देरी या असुविधा से बचा जा सके.

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