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20 लाख की सैलरी, 50 लाख की सेविंग... फिर भी क्यों दुखी है 30 साल का शख्स?

30 साल की उम्र में 50 लाख रुपये की नेटवर्थ और 20 लाख रुपये सालाना सैलरी होने के बावजूद एक शख्स खुद को फाइनेंशियली पीछे महसूस कर रहा है. रेडिट पर शेयर की गई उसकी पोस्ट ने पैसे, सेविंग और दूसरों से तुलना को लेकर बहस छेड़ दी है.

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30 साल के एक शख्स ने रेडिट पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति शेयर की (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
30 साल के एक शख्स ने रेडिट पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति शेयर की (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. कहीं जमीन, कहीं आसमान नहीं मिलता. इस बात को साबित करती हुई रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. अगर किसी शख्स की 30 साल की उम्र में 50 लाख रुपये की सेविंग हो और 20 लाख रुपये सालाना की सैलरी हो, तो ऐसे शख्स को भारत में वेल-सेटल्ड ही कहा जाएगा. उस शख्स के बारे में यही कहा जाएगा कि वह अपनी जिंदगी में खुश है. क्योंकि वह भारत में उन करोड़ों लोगों से बेहतर जिंदगी जी रहा है, जिनकी सालाना कमाई 2 लाख रुपये से भी कम होती है.

30 साल के एक शख्स ने रेडिट पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति शेयर कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. शादीशुदा इस शख्स और उसकी पत्नी की कंबाइंड नेटवर्थ हाल ही में 50 लाख रुपये पहुंची है. दोनों की कुल मंथली इनकम करीब 2.2 लाख रुपये है. इसके बावजूद उसे लगता है कि वह अपने दोस्तों से फाइनेंशियली पीछे है.

रेडिट पर अपनी पोस्ट में उसने बताया कि उसके पास करीब 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसकी सालाना सैलरी लगभग 20 लाख रुपये है. उसकी पत्नी करीब 12 लाख रुपये सालाना कमाती हैं. दोनों मिलकर हर महीने करीब 2.2 लाख रुपये घर लाते हैं.

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देखें पोस्ट

30M, married, ₹50L net worth, no car, living on rent — why do I still feel financially behind?
by u/Goal1LPM in personalfinanceindia

 

हालांकि, दोनों अभी भी रेंट के घर में रहते हैं. उनके पास कार नहीं है और वह करीब 8 साल पुरानी बाइक इस्तेमाल करता है. शादी को लगभग दो साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों अब तक प्रॉपर हनीमून पर भी नहीं गए हैं.

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शख्स ने बताया कि कॉलेज के दोस्तों से बात करने पर उसे कभी-कभी लगता है कि वह पीछे रह गया है. उसके कुछ दोस्तों ने दो-दो फ्लैट खरीद लिए हैं, जिनमें से एक को रेंट पर दे रखा है. कई दोस्तों के पास कार है और वे बाली तथा मालदीव जैसी जगहों पर घूमने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 'पासपोर्ट बदला और दुनिया खुल गई...' इंडियन से ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने शख्स ने बताया अनुभव

पत्नी के मेकअप से परेशान था शख्स

उसने यह भी माना कि जब उसकी पत्नी सोशल मीडिया से प्रभावित होकर महंगा मेकअप या दूसरी फैंसी चीजें खरीदती हैं, तो उसे कभी-कभी इरिटेशन होती है. इसके बाद वह खुद से सवाल करने लगता है कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा सेविंग तो नहीं कर रहा और जिंदगी को कम तो नहीं जी रहा.

उसकी पोस्ट का असली सवाल यही था कि क्या वह जरूरत से ज्यादा दूसरों से अपनी तुलना कर रहा है? क्या 50 लाख रुपये की नेटवर्थ और अच्छी घरेलू इनकम के बावजूद फाइनेंशियली पीछे महसूस करना सामान्य है, या फिर वह पैसों को लेकर जरूरत से ज्यादा सावधान हो गया है?

इस पोस्ट ने रेडिट पर पर्सनल फाइनेंस के साथ-साथ लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल कंपैरिजन को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है

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