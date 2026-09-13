Best Places to Visit in Bihar: इतिहास, धर्म और प्रकृति का संगम है बिहार, घूमने के लिए बेस्ट हैं यहां की 10 जगहें

Best Places to Visit in Bihar: बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले इतिहास, धर्म और प्राचीन विरासत की याद आती है. यह राज्य अपनी ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल हैं तो दूसरी ओर जंगल, झरने और वन्यजीव भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. अगर आप इस साल बिहार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां कई ऐसी जगहें हैं, जहां आपको इतिहास के साथ-साथ प्रकृति और शांति का भी अनुभव मिलेगा. तो आइए जानते हैं बिहार की 10 ऐसी जगहों के बारे में, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए.

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बोधगया

बिहार घूमने जाएं तो बोधगया को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. यहां स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है. मान्यता है कि यहीं बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. मंदिर परिसर में कई छोटे स्तूप और पवित्र बोधि वृक्ष मौजूद हैं. यहां 80 फीट ऊंची ग्रेट बुद्ध प्रतिमा भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

नालंदा

नालंदा बिहार की उन जगहों में शामिल है जो अपने प्राचीन इतिहास के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. यहां नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष मौजूद हैं. माना जाता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां एशिया के अलग-अलग हिस्सों से विद्वान पढ़ने के लिए आते थे. यहां आपको पुराने मठों और मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे. नालंदा पुरातत्व संग्रहालय में भी कई प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, मिट्टी के बर्तन और अन्य ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं.

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राजगीर

राजगीर बिहार का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यहां पहाड़ियों के बीच स्थित विश्व शांति स्तूप पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है. सफेद संगमरमर से बना यह स्तूप रत्नागिरि पहाड़ी पर स्थित है. यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे का सफर भी किया जा सकता है. राजगीर में वेणुवन भी है, जिसे भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में माना जाता है.

वैशाली

वैशाली का नाम भी बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ देखने को मिलता है. माना जाता है कि इसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था. इसके अलावा यहां बावन पोखर मंदिर भी है, जो प्राचीन मंदिरों में शामिल है और श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है.

पटना

बिहार की राजधानी पटना में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहें हैं. यहां का गोलघर सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है. साल 1786 में बनाया गया यह गोलाकार भवन अपनी खास बनावट और घुमावदार सीढ़ियों के लिए जाना जाता है. इसके अलावा पटना संग्रहालय में अलग-अलग दौर की कई ऐतिहासिक चीजें और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं. बिहार संग्रहालय भी घूमने लायक जगह है, जहां बिहार के इतिहास और संस्कृति को अलग अंदाज में दिखाया गया है.

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सासाराम

सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है. यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है. इसकी विशाल गुंबद और खूबसूरत नक्काशी पर्यटकों का ध्यान खींचती है. अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतों को देखना पसंद है तो सासाराम जरूर जा सकते हैं.

पावापुरी

पावापुरी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है. यहां जल मंदिर कमल से भरी एक झील के बीच स्थित है. मान्यता है कि यह भगवान महावीर के अंतिम संस्कार से जुड़ा पवित्र स्थल है. सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर पानी के बीच बेहद खूबसूरत नजर आता है.

भागलपुर

भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष मौजूद हैं. पाल वंश के समय यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था. यहां प्राचीन स्तूप, मठ और बड़े प्रार्थना कक्ष के अवशेष देखे जा सकते हैं. इतिहास और प्राचीन विरासत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

सोनपुर

सोनपुर अपने प्रसिद्ध सोनपुर मेले के लिए जाना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगने वाला यह मेला देश-विदेश के लोगों को आकर्षित करता है. यहां पशु मेले के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक हस्तशिल्प और कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं. अगर आप बिहार की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो सोनपुर का रुख कर सकते हैं.

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वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान

अगर आपको जंगल और वन्यजीव पसंद हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जरूर घूम सकते हैं. यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है. यहां बाघ, तेंदुए, हाथी और कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं. जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक के लिए यह जगह अच्छी मानी जाती है.

बिहार में घूमने के लिए सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें ही नहीं, बल्कि प्रकृति और वन्यजीवों से जुड़ी कई खूबसूरत जगहें भी हैं. इसलिए अगर आप इस साल बिहार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से इन जगहों को ट्रिप में शामिल कर सकते हैं.

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