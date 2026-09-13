शाहरुख की पाकिस्तानी हीरोइन बनने जा रहीं मां, 41 की उम्र में देंगी दूसरे बच्चे को जन्म

पाकिस्तान सिनेमा की हसीना एक्ट्रेस माहिरा खान के घर फिर खुशियां दस्तक देने वाली हैं. 41 की उम्र में वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. माहिरा ने खुद इस बात की आधिकारिक घोषणा की. इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने बेबी बंप थामे अपना फोटो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल है.

और पढ़ें

माहिरा की दूसरी प्रेग्नेंसी

महिरा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक सफेद रंग के मैटरनिटी गाउन में नजर आ रही हैं और उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'हम अपनी जिंदगी के लिए कई प्लान बनाते हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह का प्लान ही सबसे ऊपर होती है.' एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट सुनकर फैंस काफी इमोशनल हुए हैं.

माहिरा खान ने अपनी प्रेग्नेंसी एक ऐसे समय में की, जब उन्होंने पहली बार TIFF (टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल) में कदम रखा. TIFF में अपने डेब्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बेबी बंप के साथ रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वो वहां सारी पहनकर गई थीं, जिसमें उनका लुक भी बेहद खूबसूरत था.

16 साल बाद फिर मां बनेंगी माहिरा

Advertisement

डॉन को दिए इंटरव्यू में माहिरा ने अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी पर भी कुछ कहा. उनका कहना है कि इस बार सब कुछ बहुत अलग है और निश्चित रूप से ज्यादा मुश्किल भी है. जब वो पिछली बार प्रेग्नेंट हुई थीं, तब उनकी उम्र 24 साल थी. अब मैं 41 साल की हो गई हैं, इसलिए भावनात्मक, शारीरिक और हर तरह से वो अलग महिला बन चुकी हैं.

अपनी पहली प्रेग्नेंसी को याद करते हुए महिरा ने कहा- 24 साल की उम्र में मैंने शायद एक मासूमियत के साथ प्रेग्नेंसी का अनुभव किया था. मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरी सेहत अच्छी थी और शायद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि आगे क्या-क्या हो सकता है. मैंने बस इसे सहजता से स्वीकार किया और आगे बढ़ती गई.

महिरा ने बताया कि इस बार प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें कई तरह की फिजिकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'इस बार सब कुछ बहुत अलग रहा है. फिजिकली ये ज्यादा मुश्किल रहा है. कई दिन ऐसे होते हैं जब मेरा शरीर मुझे वो करने की इजाजत नहीं देता, जो मेरा दिमाग सोचता है कि मुझे कर पाना चाहिए. मेरे लिए इस बदलाव को अपनाना आसान नहीं रहा, क्योंकि मैं हमेशा व्यस्त रहने, काम करने, सफर करने और एक साथ कई चीजें करने की आदी हूं.'

Advertisement

बता दें कि माहिरा खान पहले से ही एक बेटे अजलान की मां हैं, जिनका जन्म साल 2010 में हुआ था. उनका पहला बच्चा एक्टर अली अस्करी संग हुई उनकी पहली शादी से हुआ था. माहिरा की पहली शादी साल 2007 में होकर 2015 में खत्म हो गई थी. इसके बाद, साल 2023 में उन्होंने एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में बिजनेसमैन सलीम करीम से शादी की. और अब वो उनके पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं.

---- समाप्त ----