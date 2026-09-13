जनवरी के बाद से चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, लेकिन अब इसमें तेजी आने की संभावन दिख रही है. मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशिल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च हेड नवनीत दमानी ने कहा कि मौजूदा लेवल से मेटल की कीमतों में तेजी की संभावना जारी हो सकती है.

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हालांकि, उनका ये भी कहना है कि फिर से चांदी के रिकॉर्ड हाई लेवल पहुंचने के लिए वक्‍त लग सकता है, क्‍योंकि पहले की तेजी सट्टेबाजी की अधिकता के कारण थी जिसे दोहराना आसान नहीं होगा.

कितनी चढ़ सकती है कीमत?

दमानी ने कहा कि कीमती धातुओं में व्यापक तेजी के चलते चांदी की कीमत घरेलू बाजार में लगभग 2.4 लाख रुपये से बढ़कर 3.2-3.25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तेजी अच्छी होने की संभावना है, लेकिन जनवरी 2026 में कीमतों में आई असाधारण तेजी के दोहराव का खतरा भी है, जिसने कुछ समय के लिए कीमतों को 4 लाख से 4.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचा दिया था.

यह एक अनुमानित उछाल है

दमानी के अनुसार, चांदी की शुरुआती तेजी बुनियादी सिद्धांतों से कहीं आगे निकल चुकी है. उन्होंने कहा कि यह उस सीमा को पार कर गई, जिसमें बहुत अधिक उछाल था और सट्टेबाजी की गतिविधियों का नतीजा था. उन्होंने आगे कहा कि ईटीएफ की खरीदारी ने भी इस उछाल में अहम भूमिका निभाई.

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यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सट्टा आधारित तेजी हो सकती है, लेकिन डिमांड में बदलाव के बिना यह शायद ही कभी टिकाऊ होती है. दमानी के आकलन के अनुसार, पहले देखी गई ईटीएफ-बेस्‍ड गति को 'निकट भविष्य में दोहराना मुश्किल है', जिससे संकेत मिलता है कि चांदी की अगली तेजी अधिक स्थिर और वैल्‍यू-संवेदनशील होने की संभावना है.

3.25 लाख रुपये का दायरा क्यों महत्वपूर्ण है?

दमानी ने कहा कि इंटरनेशलन लेवल पर 90-95 डॉलर प्रति औंस के बराबर चांदी की कीमत तक उनका रुझान सकारात्मक बना हुआ है, जो घरेलू बाजार में लगभग 3.2-3.25 लाख रुपये के बराबर है. इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है, भले ही मेटल तुरंत अपने पिछले उच्चतम स्तर को चुनौती न दे.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चांदी की कीमत उस सीमा से कुछ अधिक बढ़ सकती है और अधिकतम 3.25, 3.50... तक पहुंचने की संभावना है. निवेशकों के लिए, यह चांदी को एक तेजी से बढ़ते बाजार के बजाय एक रणनीतिक संचय का अवसर प्रदान करता है.

सोना दिख रहा मजबूत

दमानी के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण, न कि केवल निरपेक्ष। हालांकि सोने की कीमत बढ़ने के साथ चांदी की कीमत में भी "समानांतर" वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोने की कीमत में वृद्धि की संभावना अधिक है. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, सोने के मामले में यह संभावना इससे कहीं अधिक है.

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(नोट- सोना और चांदी में निवेश से पहले अपने एक्‍सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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