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Money Plant Vastu: मनी प्लांट की ये 5 गलतियां कर देंगी कंगाल, जानें सही नियम

Money Plant Vastu Tips: घर में मनी प्लांट रखते समय इन 5 गलतियों से बचें. जानें वास्तु के अनुसार गलत दिशा, सूखे पत्ते और बेल से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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घर में मनी प्लांट रखते समय इन 5 गलतियों से बचें
घर में मनी प्लांट रखते समय इन 5 गलतियों से बचें

Money Plant Vastu Tips: मनी प्लांट को घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले पौधों में गिना जाता है. कई लोग इसे घर में सुख-समृद्धि और धन से जोड़कर भी देखते हैं. यही वजह है कि मनी प्लांट अक्सर घरों और ऑफिस में नजर आता है. हालांकि वास्तु शास्त्र में इस पौधे को रखने की दिशा और इसकी देखभाल को लेकर कुछ खास बातें बताई गई हैं. मान्यता है कि सही तरीके से रखा गया मनी प्लांट सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है, जबकि इसकी अनदेखी या गलत जगह पर रखना शुभ नहीं माना जाता. 

अगर आपके घर में भी मनी प्लांट लगा है तो केवल पौधा लगाना ही काफी नहीं है. उसकी स्थिति, बढ़ने का तरीका और देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी माना जाता है. आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़ी किन गलतियों से बचने की सलाह दी जाती है. 

सूखे और मुरझाए पत्तों को पौधे में न रहने दें

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मनी प्लांट के पत्ते अगर सूखने या मुरझाने लगें तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु मान्यताओं में सूखे पत्तों को घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं माना जाता. साथ ही पौधे की नियमित देखभाल करना भी जरूरी है, क्योंकि खराब स्थिति में पड़ा पौधा घर की खूबसूरती को भी प्रभावित करता है. 

मनी प्लांट की बेल को जमीन पर न फैलने दें

मनी प्लांट की बेल तेजी से बढ़ती है और कई बार जमीन तक पहुंच जाती है. वास्तु के अनुसार इसकी बेल को नीचे की ओर फैलाने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ाना बेहतर माना जाता है. मान्यता है कि ऊपर की ओर बढ़ती बेल विकास और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है. 

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इसलिए अगर बेल जमीन पर फैल रही हो तो उसे किसी सहारे की मदद से ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है. 

गलत दिशा में रखने से बचें

वास्तु में पौधों के लिए दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है. मनी प्लांट को लेकर भी घर में इसकी सही जगह चुनने की सलाह दी जाती है. मान्यता के अनुसार इसे उत्तर, पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि घर में पौधा रखने से पहले कमरे की बनावट और उपलब्ध रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए. 

सिर्फ वास्तु के नाम पर ऐसे स्थान पर पौधा न रखें जहां उसे पर्याप्त रोशनी या हवा न मिल सके. 

मनी प्लांट को गंदे पानी में न रखें

अगर आपने मनी प्लांट को पानी में लगाया है तो पानी को लंबे समय तक गंदा या जमा हुआ न रहने दें. समय-समय पर पानी बदलते रहें और कंटेनर को भी साफ रखें. साफ पानी और स्वस्थ पौधा घर को भी व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखता है. 

पौधे को सूखने से बचाएं

मनी प्लांट को लंबे समय तक नजरअंदाज करना भी सही नहीं माना जाता. अगर पौधे की पत्तियां लगातार पीली पड़ रही हैं, तना कमजोर हो रहा है या जड़ें खराब हो रही हैं तो इसकी देखभाल पर तुरंत ध्यान दें. 

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वास्तु मान्यताओं में हरे-भरे पौधों को सकारात्मकता और विकास से जोड़ा जाता है. इसलिए पौधे को स्वस्थ रखना जरूरी है. 

मनी प्लांट को लेकर न करें अंधविश्वास

मनी प्लांट को घर में रखने का मतलब यह नहीं है कि इससे अपने आप धन की बारिश होने लगेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मेहनत, सही वित्तीय योजना और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. वास्तु से जुड़े उपायों को केवल पारंपरिक मान्यता के तौर पर ही देखना चाहिए. 

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