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गोवा में आज केजरीवाल का बड़ा ऐलान, क्या AAP-GFP के साथ आने की होगी घोषणा?

गोवा में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है. अरविंद केजरीवाल के बड़े ऐलान ने AAP और GFP के साथ आने की चर्चा को हवा दे दी है. आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है?

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गोवा में गठबंधन की चर्चा तेज. (Photo: PTI)
गोवा में गठबंधन की चर्चा तेज. (Photo: PTI)

गोवा में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के साथ आने की चर्चा के बीच अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दोपहर 3 बजे बड़ा ऐलान करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं. हालांकि, केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि उनका ऐलान क्या होगा. इसी बीच GFP के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP-GFP गठबंधन का ऐलान हो सकता है.

अरविंद केजरीवाल शनिवार को गोवा पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि वह रविवार दोपहर 3 बजे बड़ा ऐलान करेंगे. उनका कहना है कि गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका ऐलान किस बारे में होगा. इसके बाद AAP और GFP के बीच गठबंधन की चर्चा और तेज हो गई. शनिवार को गोवा के हाईवे किनारे दोनों पार्टियों के चुनाव चिह्न वाले होर्डिंग भी लगाए गए. इन पर लिखा था, 'तीसरी बार उन्हें आपको धोखा न देने दें'.

GFP ने भी दिया साथ आने का संकेत

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इन चर्चाओं के बीच GFP की राज्य कार्यकारिणी ने अगले विधानसभा चुनाव में समान सोच रखने वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है. पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना संदेश साफ करते हुए लिखा कि 'Goa First'. GFP का कहना है कि उसके लिए सबसे पहले गोवा है. पार्टी ऐसा साझा विकल्प देने की कोशिश करेगी, जो गोवा की पहचान की रक्षा करे. साथ ही, उसने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और दलबदल की राजनीति के खिलाफ खड़े होने की बात कही है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GFP के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि रविवार को केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP और GFP के गठबंधन का ऐलान होगा. उनके मुताबिक, यह गठबंधन BJP और कांग्रेस से अलग होगा.

कांग्रेस से भी चल रही है बातचीत

 

इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने कहा है कि GFP के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत अभी जारी है. गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने बताया कि GFP 2022 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की सहयोगी रही है. उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह भी इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई थी. वहां से उन्हें बताया गया कि GFP के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा अभी चल रही है. ऐसे में गोवा की सियासत में तस्वीर अभी साफ नहीं है. एक तरफ कांग्रेस GFP के साथ बातचीत जारी होने की बात कह रही है, दूसरी तरफ AAP के साथ उसके गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है.

गोवा विधानसभा में किसकी कितनी ताकत?

GFP गोवा की क्षेत्रीय पार्टी है. इसका नेतृत्व विजई सरदेसाई करते हैं. वह 40 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी के अकेले विधायक हैं. वहीं, AAP के पास गोवा विधानसभा में दो विधायक हैं. वेन्जी वीगास और क्रूज सिल्वा हैं. दोनों दक्षिण गोवा की बेनाउलिम और वेलिम सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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गोवा विधानसभा के चुनाव मार्च 2027 से पहले होने हैं. ऐसे में केजरीवाल का रविवार का ऐलान राज्य की चुनावी राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह ऐलान AAP और GFP के साथ आने से जुड़ा होगा या इसके पीछे कोई दूसरा सियासी प्लान है.

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