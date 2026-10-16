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Places to Visit in Bikaner: बीकानेरी भुजिया तो बहुत खा ली, अब इस शहर के शाही किलों और हवेलियों का करें दीदार

Places to Visit in Bikaner: अगर आप राजस्थान के फेमस शहरों से हटकर किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहां इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और देसी खान-पान का अलग अंदाज देखने को मिले तो बीकानेर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यहां की कम भीड़ और पुराने राजस्थानी रंग आपको एक अलग ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सकते हैं.

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जयपुर-उदयपुर से हटकर घूमें बीकानेर (Photo-ITG)
जयपुर-उदयपुर से हटकर घूमें बीकानेर (Photo-ITG)

Places to Visit in Bikaner: राजस्थान घूमने का प्लान बनाते समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहर आते हैं. लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है, जहां आपको कम भीड़ के बीच राजस्थानी संस्कृति, शानदार किले, खूबसूरत हवेलियां और स्वादिष्ट खाना देखने-चखने का मौका मिलेगा. हम बात कर रहे हैं बीकानेर की. थार के किनारे बसा यह शहर अपने इतिहास, वास्तुकला, रंग-बिरंगे बाजार और खास खान-पान के लिए जाना जाता है.

अगर आप राजस्थान की फेमस जगहों से हटकर कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बीकानेर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां आप शाही महलों और पुराने किलों से लेकर सदियों पुराने मंदिरों और ऊंटों से जुड़ी खास जगहों तक घूम सकते हैं. 

बीकानेर क्यों जाएं?

बीकानेर की सबसे खास बात यह है कि यहां राजस्थान के दूसरे फेमस शहरों की तुलना में आपको कम भीड़ देखने को मिल सकती है. यहां का माहौल काफी शांत है और आप बिना ज्यादा भागदौड़ के शहर की ऐतिहासिक इमारतों, बाजारों और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं.

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बीकानेर अपने टेस्टी खाने, राजस्थानी मेहमाननवाजी और रेगिस्तानी अनुभवों के लिए भी जाना जाता है. अगर आप राजस्थान को एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं तो यह शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.

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बीकानेर में कहां-कहां घूमें?

जूनागढ़ किला
जूनागढ़ किला बीकानेर की सबसे खास ऐतिहासिक जगहों में से एक है. यह किला अपनी खूबसूरत नक्काशी, महलों और बड़े-बड़े आंगनों के लिए जाना जाता है. राजस्थान के कई दूसरे किलों के विपरीत जूनागढ़ किला किसी पहाड़ी पर नहीं, बल्कि समतल जमीन पर बना हुआ है. किले की वास्तुकला और अंदर की सजावट यहां आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है.

लालगढ़ पैलेस
लालगढ़ पैलेस बीकानेर की खूबसूरत इमारतों में शामिल है. इसे 20वीं सदी की शुरुआत में बनवाया गया था. इस महल की वास्तुकला में राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. लाल बलुआ पत्थर से बनी इसकी इमारत शहर की खास पहचान मानी जाती है.

करणी माता मंदिर
बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर राजस्थान की अनोखी जगहों में से एक है. यह मंदिर यहां रहने वाले हजारों चूहों के लिए जाना जाता है, जिन्हें श्रद्धालु पवित्र मानते हैं. धार्मिक आस्था के साथ-साथ मंदिर की यही खासियत इसे पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र बनाती है.

नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल
अगर आप रेगिस्तान और ऊंटों के बारे में जानना चाहते हैं तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जा सकते हैं. यहां ऊंटों से जुड़ी कई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है. यह जगह राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन में ऊंटों की अहमियत को समझने का अच्छा मौका देती है.

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रामपुरिया हवेलियां
बीकानेर की रामपुरिया हवेलियां अपनी खूबसूरत नक्काशी और शानदार डिजाइन के लिए काफी मशहूर हैं. इन हवेलियों के आगे के हिस्से, बालकनी और बारीक कारीगरी बीकानेर की पुरानी व्यापारिक विरासत की झलक दिखाते हैं. यहां की वास्तुकला फोटो खींचने के शौकीन लोगों को भी काफी पसंद आ सकती है.

बीकानेर का फेमस खाना
बीकानेर घूमने जाएं और वहां का फेमस खाना ट्राई न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां की बीकानेरी भुजिया देशभर में मशहूर है. इसके अलावा आप कचौरी, गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी और राजस्थानी थाली भी ट्राई कर सकते हैं. मीठे में रसगुल्ला और घेवर का स्वाद भी चख सकते हैं.

बीकानेर घूमने का सही समय
बीकानेर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम बाकी मौसम की तुलना में ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे किले, महल, बाजार और दूसरी जगहों को घूमना आसान होता है. खासतौर पर सर्दियों में यहां घूमने के लिए मौसम काफी आरामदायक रहता है.

बीकानेर कैसे पहुंचें?

फ्लाइट से: बीकानेर में बीकानेर एयरपोर्ट है. इसके अलावा जयपुर और जोधपुर जैसे नजदीकी शहरों के एयरपोर्ट से भी बीकानेर पहुंचा जा सकता है. वहां से सड़क के रास्ते बीकानेर जाना होगा.

ट्रेन से: बीकानेर जंक्शन देश के कई बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है. दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और मुंबई जैसे शहरों से ट्रेन के जरिए यहां पहुंच सकते हैं.

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सड़क से: बीकानेर राजस्थान और आसपास के राज्यों के कई शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है. यहां पहुंचने के लिए बस, कैब या निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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