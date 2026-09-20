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Beautiful Places in India: नदी किनारे बसे हैं भारत के ये10 खूबसूरत शहर, परिवार के साथ बनाएं घूमने का प्लान

Beautiful Places in India: अगर आप नदी किनारे बैठकर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां प्रकृति के साथ इतिहास और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. वाराणसी से लेकर महेश्वर और ऋषिकेश तक, ये जगहें घूमने का अलग अनुभव देती हैं.

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भारत की ये 10 खूबसूरत नदी किनारे बसी जगहें (Photo-ITG)
भारत की ये 10 खूबसूरत नदी किनारे बसी जगहें (Photo-ITG)

Beautiful Places in India: भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जहां प्रकृति और संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. देश की कई नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं हैं, बल्कि इनके किनारे बसे शहरों और इलाकों की संस्कृति, इतिहास और जीवनशैली से भी जुड़ी हुई हैं. कहीं नदी किनारे मंदिर और घाट नजर आते हैं, तो कहीं हरे-भरे पहाड़, पुराने किले और खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेते हैं.

अगर आप भी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां नदी के किनारे बैठकर सुकून के कुछ पल बिता सकें तो भारत में कई खूबसूरत जगहे मौजूद हैं. यहां आप बोट राइड से लेकर घाटों पर घूमने और प्रकृति को करीब से देखने तक, कई तरह के अनुभव ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं भारत की ऐसी 10 खूबसूरत जगहों के बारे में जो नदी किनारे घूमने के लिए जानी जाती हैं.

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश का वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा देश का एक प्रसिद्ध शहर है. यहां के घाट, मंदिर, संकरी गलियां और गंगा आरती पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. सुबह के समय नाव की सवारी करते हुए घाटों का नजारा देखना भी एक अलग अनुभव देता है. शाम के समय होने वाली गंगा आरती यहां का खास आकर्षण है.

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ऋषिकेश (उत्तराखंड)
हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है. यह जगह आध्यात्मिक माहौल के साथ एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जानी जाती है. यहां कई आश्रम और योग केंद्र हैं. इसके अलावा आप गंगा में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं या नदी किनारे बैठकर शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं.

अलप्पुझा (केरल)
केरल का अलप्पुझा, जिसे Alleppey के नाम से भी जाना जाता है, अपने खूबसूरत बैकवाटर्स और हाउसबोट के लिए प्रसिद्ध है. यहां नारियल के पेड़ों से घिरी नहरें, हरे-भरे खेत और शांत पानी देखने को मिलता है. हाउसबोट में बैठकर बैकवाटर्स की सैर करना यहां का खास अनुभव माना जाता है.

कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
कोलकाता का हुगली नदी किनारा शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा है. यहां आपको पुराने भवनों के साथ घाट, नावें और मशहूर हावड़ा ब्रिज देखने को मिलता है. प्रिंसेप घाट पर शाम के समय नदी के किनारे घूमना और ठंडी हवा का आनंद लेना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है.

महेश्वर (मध्य प्रदेश)
नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर अपने ऐतिहासिक किले, प्राचीन मंदिरों और खूबसूरत घाटों के लिए जाना जाता है. यहां नदी के किनारे बने पुराने महल और मंदिर इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. महेश्वर अपनी पारंपरिक बुनाई और महेश्वरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है.

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हम्पी (कर्नाटक)
कर्नाटक का हम्पी अपने ऐतिहासिक खंडहरों और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे इस इलाके में आपको पुराने मंदिर, पत्थर की संरचनाएं और चट्टानी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. यहां नदी के किनारे घूमने के साथ कोरकल राइड का अनुभव भी लिया जा सकता है.

हरिद्वार, उत्तराखंड
गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार भारत के प्रमुख धार्मिक शहरों में शामिल है. यहां हर की पौड़ी सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है. शाम के समय होने वाली गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. नदी किनारे का धार्मिक माहौल इस जगह को खास बनाता है.

गुवाहाटी, असम

असम का गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है. यहां नदी का विशाल और चौड़ा रूप देखने को मिलता है. पर्यटक ब्रह्मपुत्र में क्रूज राइड ले सकते हैं और नदी के बीच मौजूद इलाकों को भी देख सकते हैं. सूर्यास्त के समय नदी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

उज्जैन, मध्य प्रदेश
उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख धार्मिक शहर है. यहां कई प्राचीन मंदिर और घाट हैं, जो शहर की धार्मिक पहचान से जुड़े हुए हैं. कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भी क्षिप्रा नदी का विशेष महत्व रहता है. नदी किनारे का शांत माहौल और मंदिरों की घंटियां यहां एक अलग अनुभव देती हैं.

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कूर्ग (कर्नाटक)
कर्नाटक का कूर्ग अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां कावेरी नदी की सहायक नदियां और छोटी धाराएं घाटियों से होकर गुजरती हैं. नदी और झरनों के आसपास प्रकृति को करीब से देखने, वॉक करने और शांत माहौल में समय बिताने के कई मौके मिलते हैं.

नदी किनारे घूमने का अलग अनुभव
भारत की ये जगहें दिखाती हैं कि नदियां सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि देश की संस्कृति, इतिहास और जीवनशैली से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं. अगर आप अपनी अगली ट्रिप में भीड़भाड़ से दूर प्रकृति और सुकून का अनुभव लेना चाहते हैं, तो नदी किनारे बसे इन शहरों और इलाकों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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