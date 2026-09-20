दिल्ली के सरिता विहार में भीषण हादसा... CCTV का काम कर रहे लोगों पर चढ़ा डंपर, क्रेन और ऑटो को मारी टक्कर, 3 की मौत

दिल्ली के सरिता विहार इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. नोएडा की तरफ से आ रहे एक डंपर ने रोड नंबर 13 पर खड़ी क्रेन और ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान वहां सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत CCTV लगाने और मरम्मत का काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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हादसा करीब सुबह 3:20 बजे सरिता विहार थाना क्षेत्र के रोड नंबर 13 पर हुआ. उस वक्त दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर CCTV से जुड़ा काम चल रहा था. CCTV इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग के लिए मौके पर क्रेन और ऑटो खड़ा था. इसी दौरान नोएडा की तरफ से आ रहे डंपर ने दोनों वाहनों को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां काम कर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. एक व्यक्ति हादसे में सुरक्षित बच गया.

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हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान उमेश, प्रवीण और सूरज के तौर पर हुई है. उमेश की उम्र 23 साल थी और वह संगम विहार का रहने वाला था. प्रवीण की उम्र 35 साल थी और वह भी संगम विहार में रहता था. तीसरे मृतक सूरज की उम्र 34 साल बताई गई है. वह HR Manager के तौर पर काम कर रहा था. कंपनी की तरफ से उसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है.

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हादसे में आकाश, अनुप और खेम सिंह घायल हुए हैं. 20 वर्षीय आकाश संगम विहार का रहने वाला है. 26 वर्षीय अनुप भी संगम विहार का निवासी है. वहीं 40 वर्षीय खेम सिंह रोहिणी का रहने वाला है. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के वक्त सुधीर नाम का एक व्यक्ति भी मौके पर मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया. पुलिस के मुताबिक, डंपर का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लिया गया है. उसका ड्राइवर फिलहाल पकड़ से बाहर है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. फिलहाल सरिता विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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