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हवा में उछली, रेलिंग तोड़ी और ब्रिज से नीचे जा गिरी BMW...मुंबई का ये VIDEO देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे

मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार सुबह तेज रफ्तार BMW कार ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में 21 वर्षीय शनाय और 17 वर्षीय धैर्य शामिल हैं.

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मुंबई कोस्टल रोड हादसा.
मुंबई कोस्टल रोड हादसा.

मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार सुबह तेज रफ्तार BMW कार हादसे का शिकार हो गई. मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

हादसा सुबह करीब 5:20 बजे लोटस जेटी के पास, लाला लाजपत राय कॉलेज के नजदीक हुआ. बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी. मोड़ के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद BMW डिवाइडर से टकराकर उछल गई और पुल के नीचे जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर नायर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में धैर्य दर्शन सेठ (17), आदित्य जकसानिया (19) और शनाय गजर (21) की मौत हो गई. वहीं, आदित्य कल्पेश्वर ओसवाल (23) गंभीर रूप से घायल हैं और वेंटिलेटर पर हैं.

200 किलोमीटर प्रतिघंटा थी कार की रफ्तार

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पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, BMW की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी. तेज रफ्तार के कारण चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद कार सड़क के डिवाइडर और कोस्टल रोड के किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई. हादसे में शामिल BMW का रजिस्ट्रेशन नंबर DD01-C-6302 है. यह गाड़ी दादरा और नगर हवेली में रजिस्टर्ड है और फाल्गुन गजर के नाम पर है.मामले की आगे की जांच ताड़देव पुलिस कर रही है.

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