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Budh Nakshatra Gochar 2026: 21 सितंबर को मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाएंगे बुध! 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Budh Nakshatra Gochar 2026: द्धि (बुध) और ऊर्जा (मंगल) का यह नक्षत्र परिवर्तन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 राशियों को उनके कौशल के बल पर बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका देगा. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को यह मौका मिलेगा.

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बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)

Budh Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और त्वरित निर्णयों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 21 सितंबर 2026 को बुध देव मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र (Chitra Nakshatra) में प्रवेश करने जा रहे हैं. बुध का यह नक्षत्र गोचर 1 अक्टूबर 2026 की सुबह तक रहेगा.

चित्रा नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में निर्माण, कला, डिजाइनिंग, तीक्ष्ण बुद्धि और आकर्षण का प्रतीक माना गया है. ऐसे में बुध (बुद्धि) का मंगल (ऊर्जा/साहस) के इस खूबसूरत और ऊर्जावान नक्षत्र में गोचर करना एक अद्भुत संयोग बनाता है. यह समय उन लोगों के लिए बेहद खास रहेगा जो अपने कौशल, तर्क शक्ति और साहस के बल पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं. 21 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से मुख्य रूप से 3 राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)
शुभ स्थिति: बुध आपकी राशि के स्वामी होकर आपके बुद्धि, शिक्षा और आकस्मिक लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे.

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मिलेगा यह फायदा: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह 10 दिन का समय वरदान समान है; एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम पक्ष में आएंगे. यदि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी रचनात्मक काम से जुड़े हैं, तो आपको अप्रत्याशित आर्थिक मुनाफा हो सकता है.

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कन्या राशि (Kanya Rashi)
शुभ स्थिति: बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और मंगल के नक्षत्र में उनका जाना आपके धन व वाणी भाव को मजबूती देगा.

मिलेगा यह फायदा: आपके संवाद कौशल (Communication Skills) और प्रस्तुतिकरण में जबर्दस्त निखार आएगा. यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, कला, या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो कोई बड़ी सफलता हासिल होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

मकर राशि (Makar Rashi)
शुभ स्थिति: आपके करियर और कर्म (दशम) भाव के स्वामी का मंगल के नक्षत्र में संचार आपके पेशेवर जीवन में ऊर्जा भर देगा.

मिलेगा यह फायदा: कार्यस्थल पर आपके काम की गति और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी (Boss) आपसे बेहद प्रभावित होंगे. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारिक मामलों में किए गए त्वरित फैसले भारी धन-लाभ दिलाएंगे.

बुध के नक्षत्र गोचर के दौरान करें ये उपाय

- प्रतिदिन या बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें.

- बुधवार के दिन ताजी हरी घास या पालक गाय को खिलाएं.

- रोजाना 108 बार बुध के बीज मंत्र का जाप करने से बुद्धि और व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है.

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