Barog Himachal Pradesh: अगर आप वीकेंड पर दिल्ली की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह पर घूमना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का बड़ोग (Barog) आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां आपको ऊंचे-ऊंचे पहाड़, देवदार और चीड़ के पेड़, बादलों से ढकी वादियां और खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. खास बात यह है कि शिमला और मनाली की तरह यहां पर्यटकों की ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलती.

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दिल्ली से बड़ोग की दूरी लगभग 290-300 किलोमीटर है. आप यहां सड़क या ट्रेन से पहुंच सकते हैं. वीकेंड पर 2 दिन की छोटी ट्रिप के लिए यह जगह अच्छी है. यहां आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिता सकते हैं. अगर आप भी इस वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बड़ोग को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

बड़ोग में कहां-कहां घूम सकते हैं?

बड़ोग रेलवे स्टेशन (Barog Railway Station)

बड़ोग की सबसे खास जगहों में यहां का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन शामिल है. यह कालका-शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन का एक खूबसूरत स्टेशन है. यहां से गुजरने वाली टॉय ट्रेन और पहाड़ों के सुंदर नजारे आपका मन मोह लेंगे. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यह अच्छी जगह है.

टनल नंबर 33 (Barog Tunnel)

बड़ोग घूमने जाएं तो टनल नंबर 33 देखना न भूलें. यह कालका-शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई करीब 1.1 किलोमीटर है. इस सुरंग से गुजरती टॉय ट्रेन देखना अपने आप में खास अनुभव है. ध्यान रखें कि रेलवे ट्रैक पर पैदल न जाएं.

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डगशाई (Dagshai)

बड़ोग से कुछ दूरी पर स्थित डगशाई एक शांत और ऐतिहासिक जगह है. यहां पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतें, चर्च और जेल म्यूजियम देखने को मिलते हैं. इसके आसपास चीड़ के पेड़ों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं. इतिहास और प्रकृति पसंद करने वालों के लिए यह जगह अच्छी है.

सोलन (Solan)

अगर बड़ोग घूमने के साथ थोड़ी शॉपिंग और लोकल फूड का मजा लेना चाहते हैं तो सोलन जा सकते हैं. यहां बाजार में घूमने, स्थानीय खाने का स्वाद लेने और आसपास के नजारे देखने का मौका मिलेगा. बड़ोग से सोलन लगभघ 8 किलोमीटर दूर है.

डोलांजी बोन मोनेस्ट्री (Dolanji Bon Monastery)

शांति और सुकून पसंद करने वालों के लिए डोलांजी बोन मोनेस्ट्री भी बेस्ट जगह है. यहां आप खूबसूरत मठ, शांत माहौल और पहाड़ी वातावरण का आनंद ले सकते हैं. यहां कुछ समय बिताकर आप शहर की भागदौड़ से दूर सुकून महसूस करेंगे.

बड़ोग घूमने किस मौसम में जाएं?

बड़ोग घूमने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से आसपास की जगहें घूम सकते हैं. सर्दियों में यहां ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है. जुलाई और अगस्त में बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

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दिल्ली से बड़ोग कैसे पहुंचें?

दिल्ली से बड़ोग पहुंचने के लिए आप सड़क और ट्रेन दोनों से जा सकते हैं.

सड़क मार्ग: दिल्ली से कार या बस के जरिए बड़ोग पहुंच सकते हैं. सफर में ट्रैफिक और रूट के हिसाब से करीब 6-8 घंटे लग सकते हैं.

ट्रेन से: पहले दिल्ली से कालका पहुंचें. इसके बाद कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन पकड़कर बड़ोग पहुंच सकते हैं. टॉय ट्रेन का सफर भी अपने आप में यादगार रहेगा. ट्रेन की टाइमिंग पहले जरूर चेक कर लें.

वीकेंड पर कितने दिन का बनाएं प्लान?

अगर आप दिल्ली से बड़ोग घूमने जा रहे हैं तो 2 दिन और 1 रात का प्लान बना सकते हैं. पहले दिन बड़ोग रेलवे स्टेशन, टनल नंबर 33 और आसपास की जगहें घूमें. दूसरे दिन डगशाई या डोलांजी मोनेस्ट्री जाकर शाम तक वापसी की तैयारी कर सकते हैं. हालांकि, ज्यादा आराम से घूमने के लिए 2 रात और 3 दिन का समय बेहतर रहेगा.

अगर इस वीकेंड शिमला-मनाली की भीड़ से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो बड़ोग को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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