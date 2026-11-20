कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट के मारे जाने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने यह बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में कही.



पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस भाषण को एक्स पर साझा किया. शरीफ ने कश्मीरियों को हर तरह की राजनीतिक और दूसरी मदद जारी रखने का भरोसा दिया, लेकिन मारे गए लश्कर कमांडर का नाम साफ तौर पर नहीं लिया.

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कुलगाम में क्या हुआ?

18 नवंबर की सुबह कुलगाम के ज़ंगलपोरा इलाके में भारतीय सुरक्षाबलों और लश्कर के कमांडर के बीच गोलीबारी हुई. इसमें सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया. लतीफ भट लश्कर का आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर था. इस मुठभेड़ के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से शरीफ का यह बयान सामने आया.

शरीफ ने क्या कहा?

मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आता है, जिसे PoJK भी कहा जाता है. यहीं शहबाज शरीफ ने कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि कश्मीर की वादी उनके खून से लाल हो चुकी है. शरीफ ने वहां जेलों में बंद कश्मीरी नेताओं को भी सलाम किया. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कश्मीरियों की कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी.

مقبوضہ کشمیر کے شہداء اور جیلوں میں صعوبتیں برداشت کرنے والے کشمیری رہنماؤں کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کشمیریوں کو اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حقِ خودارادیت ملنے تک ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ~ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا آزاد جموں و کشمیر کے لیے 100 دن کے ترقیاتی پلان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب — Prime Minister's Office (@PakPMO) November 18, 2026

मदद जारी रखने की बात

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शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भाई-बहनों को हर तरह की राजनीतिक और दूसरी मदद देना जारी रखेगी. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शरीफ ने कश्मीरियों को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देने की बात भी दोहराई. इस तरह शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया.

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का जिक्र

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समर्थन तब तक जारी रहेगा, जब तक कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक उनके अधिकार नहीं मिल जाते.

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