रणबीर कपूर और यश स्टारर मूवी 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म का हर एक सीन दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है. फिल्म में एक जगह रावण और देवराज इंद्र के बीच भीषण युद्ध भी दिखाया गया है, जिसमें दशानन विजयी होता है. इस सीन में इंद्र को एक सफेद विशालकाय हाथी पर सवार दिखाया गया है. क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य हाथी कौन था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इंद्र को यह कैसे मिला था. आइए जानते हैं.

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'रामायण' में इंद्र को जिस हाथी पर सवार दिखाया गया है, वो कोई साधारण हाथी नहीं है. शास्त्रों में इस हाथी का नाम ऐरावत बताया गया है. ऐरावत को हाथियों का राजा भी कहा जाता है. कई पौराणिक ग्रंथों में ऐरावत के चार दांतों का उल्लेख भी मिलता है. ऐरावत के जन्म को लेकर अलग-अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले थे. ऐरावत भी यहीं से प्रकट हुआ था. समुद्र मंथन से निकले रत्न देवताओं ने आपस में बांट लिए थे. तभी देवराज इंद्र ने ऐरावत को अपना वाहन चुना था.

कहां स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर?

तमिलनाडु के धरासुरम में भगवान शिव का प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर स्थित है. कहते हैं कि इस मंदिर का नाम भी ऐरावत हाथी के नाम से ही जुड़ा है. कथा के अनुसार, एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ऐरावत का सफेद रंग बदल गया था. इसके बाद उसने भगवान शिव की आराधना की और मंदिर के पवित्र जल में स्नान किया. भगवान शिव की कृपा से उसे फिर से अपना मूल सफेद रंग प्राप्त हुआ. इसी मान्यता के कारण यहां भगवान शिव को ऐरावतेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐरावत के द्वारा पूजे गए ईश्ववर.

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ऐरावत को क्यों मिला था श्राप?

विष्णु पुराण में ऐरावत को मिले श्राप की कहानी बताई गई है. कथा के अनुसार, एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुण्ठ लोक से लौट रहे थे. तब रास्ते में उनकी भेंट ऐरावत हाथी पर चढ़े देवराज इंद्र से हुई. ऋषि दुर्वासा ने उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर भगवान के प्रसाद की एक माला दी. लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उनका कोई सम्मान नहीं किया और दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया. इसके बाद ऐरावत ने उस माला को सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला. इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने यह श्राप दिया कि तुम तीनों लोकों से श्रीहीन हो जाओगे और अपनी दिव्यता खो दोगे. मान्यता है कि ऋषि दूर्वासा के इसी श्राप के बाद ऐरावत अपनी अलौकिक सफेद चमक खोने लगा था. भगवान शिव की शरण में जाने के बाद ही उसका उद्धार हुआ.

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