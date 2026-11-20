सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना कई लोगों के लिए सिर्फ शौक होता है लेकिन कई लोगों के लिए यह करियर का सबसे खास रास्ता बन जाता है. सोशल मीडिया पर US में रहने वाली महिला ने बताया कि उसे अपनी नर्स की नौकरी के साथ कंटेंटे क्रिएशन शुरू किया था. लेकिन जब वह पहले वीडियो बनाती थीं तो, उन्हें लगता था कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी वीडियो देखने में भला किसकी दिलचस्पी होगी.

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लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनका वीडियो पसंद आने लगा और इसके साथ ही उन्हें ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिला. महज सात महीनों में उन्हें ब्रांड डील से करीब 1.75 करोड़ रुपये के ऑफर मिले. एजेंसी का कमीशन और टैक्स के लिए रकम अलग रखने के बाद उनके पास करीब 82 लाख रुपये बचे. इसके बाद उन्होंने अपनी नर्सिंग की नौकरी छोड़कर फुलटाइम कंटेंट क्रिएशन करने का फैसला किया.

नौकरी के साथ कंटेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह अमेरिका की रहने वाली हैं और करीब डेढ़ साल तक नर्स की नौकरी के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही थीं. वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अनुभवों से जुड़ा कंटेंट शेयर करती थीं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें खुद भी संदेह था कि एक नर्स और सिंगल मदर की जिंदगी में लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी. हालांकि, धीरे-धीरे उनके वीडियो को दर्शक मिलने लगे और ब्रांड्स ने भी उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया. मई में उन्हें पहली ब्रांड डील मिली. इसके बाद लगातार उन्हें अलग-अलग ब्रांड्स के साथ काम मिलने लगा.

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1.75 करोड़ रुपये की कमाई

Sarah Ann ने वीडियो में आगे अपने जर्नी के साथ-साथ कमाई का पूरा हिसाब शेयर किया है. उनके मुताबिक, मई से नवंबर के बीच उन्हें ब्रांड पार्टनरशिप से कुल 1,87,785 डॉलर यानी करीब 1.75 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने यह भी साफ किया है कि यह रकम सिर्फ ब्रांड डील से हुई कमाई की है.

इसमें डिजिटल प्रोडक्ट, सोशल मीडिया व्यूज या एफिलिएट लिंक से होने वाली कमाई शामिल नहीं है. हालांकि, यह पूरी रकम उनके पास नहीं आई. उन्होंने बताया कि ब्रांड्स से काम दिलाने और डील की बातचीत करने वाली उनकी एजेंसी भी कमाई में से अपना कमीशन लेती है. इसके अलावा उन्हें टैक्स के लिए भी रकम अलग रखनी होती है.

कमीशन और टैक्स के बाद बचे 82 लाख रुपये

1.75 करोड़ की कमाई बैंक अकाउंट में आने वाली पूरी रकम नहीं है बल्कि उन्हें इसके लिए टैक्स भी देना होता है. Sarah Ann के मुताबिक, एजेंसी का कमीशन और टैक्स के लिए करीब 25 से 35 फीसदी रकम अलग रखने के बाद उनके पास लगभग 88,071 डॉलर यानी करीब 82 लाख रुपये बचे. उन्होंने बताया कि सात महीनों में कंटेंट क्रिएशन से हुई उनकी कमाई उनकी नर्सिंग की एक साल की सैलरी से ज्यादा थी. यही वह वजह थी, जिसने उन्हें नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को फुलटाइम करियर बनाने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि अब वह कंटेंट बनाने के साथ अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय बिता सकेंगी.

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सोशल मीडिया पर बधाई देते नहीं थक रहें...

Sarah Ann के नौकरी छोड़ने के फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बधाई दी. कई लोगों ने उनकी मेहनत और नए करियर की शुरुआत की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि कंटेंट क्रिएशन से हुई कमाई का इस्तेमाल वह घर खरीदने, कर्ज चुकाने या बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करने में कर सकती हैं.

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