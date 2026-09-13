scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थानेदार को ₹50 हजार की रिश्वत लेते ACB ने दबोचा, सड़क निर्माण के बदले हर महीने 10 हजार की डिमांड

जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सांभर लेक थाने के थानाधिकारी राममिलन मीणा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्य को बिना रुकावट जारी रखने के बदले हर महीने 10 हजार रुपये मांगे जा रहे थे. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाया और आरोपी को उसके कमरे में ही पकड़ लिया.

Advertisement
X
थानेदार के कमरे में ही ACB का ट्रैप.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
थानेदार के कमरे में ही ACB का ट्रैप.(Photo: Vishal Sharma/ITG)

जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सांभर लेक थाने के थानाधिकारी राममिलन मीणा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सड़क निर्माण का काम बिना रुकावट जारी रखने के बदले पुलिस अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने सत्यापन कराया और फिर जाल बिछाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया.

एसीबी के मुताबिक, परिवादी के पिता की फर्म को लोक निर्माण विभाग (PWD) से सड़क निर्माण का काम मिला था. आरोप है कि इसी प्रोजेक्ट को थाना क्षेत्र में निर्बाध रूप से चलाने के एवज में पैसे मांगे जा रहे थे. रिश्वत नहीं देने पर निर्माण स्थल पर मौजूद वाहनों और कर्मचारियों को थाने ले जाकर परेशान किए जाने का भी आरोप है.

यह भी पढ़ें: 3 बेटियां, पत्नी और पत्थर... रात में पिता कैसे बन गया हैवान? सन्न कर देगा जयपुर का ये हत्याकांड

सम्बंधित ख़बरें

Air India flight diverted to Jaipur
तकनीकी खराबी के बाद जयपुर डायवर्ट हुई भोपाल-दिल्ली एअर इंडिया फ्लाइट
जयपुर का खूबसूरत जल महल (Photo- ITG)
पानी में तैरता जयपुर का जल महल! क्या है इन मंजिलों की कहानी?
Modak Special story
मोदक में Biscoff, लड्डू में Kiwi Almond… बप्पा के भोग में इस बार नया ट्विस्ट
जयपुर के घर में सुबह मिलीं चार लाशें. (Photo: ITG)
3 बेटियां, पत्नी और पत्थर... सन्न कर देगा जयपुर का ये हत्याकांड
राजस्थान में चुनावों की प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव (File Photo: PTI)
राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 70.01% मतदान

हर महीने 10 हजार रुपये देने की डिमांड

शिकायत के सत्यापन के दौरान थानाधिकारी की ओर से हर महीने 10 हजार रुपये के हिसाब से कुल 50 हजार रुपये मांगे जाने की बात सामने आई. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की. तय रकम लेकर परिवादी को आरोपी के पास भेजा गया.

Advertisement

कार्रवाई के दौरान राममिलन मीणा को उसके कमरे में ही 50 हजार रुपये लेते पकड़ लिया गया. एसीबी ने रिश्वत की रकम बरामद कर ली और आरोपी अधिकारी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है.

एसीबी अब पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि कथित तौर पर निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को किस तरह परेशान किया गया और रिश्वत की मांग के पीछे क्या पूरा घटनाक्रम था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मार दिया...', कार से रौंदा युवती का भाई, उसके 2 दोस्तों को भी लील लिया; 3 युवकों की मौत से अलवर में हड़कंप |
    दिल्ली से 6000 KM दूर समंदर में एक्सरसाइज, भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया आए साथ |
    जम्मू-कश्मीर: बिस्तर पर आया सांप, सोते वक्त दो मासूम बहनों को डसा, राजौरी में दो मासूमों की मौत |
    टोयोटा का काफिला... हूती समर्थक जनजातियों का मारिब की ओर कूच |
    'मुझे गोली मारने की साजिश, लेकिन मैं...', बोले मनोज जरांगे, मुंबई मार्च की नहीं मिली परमिशन |
    सऊदी समर्थक सेना ने हूतियों पर हमले का जारी किया वीडियो, देखें वर्ल्ड न्यूज |
    जुल्मी मां, शोहरत और दर्द! बेटी की कमाई प्रेमी पर लुटाई, 10 साल की उम्र में दो बार आत्महत्या की कोशिश |
    सऊदी पर फिर बरसीं हूती मिसाइलें, मस्जिद को नुकसान, सैन्य अड्डा तबाह, अबतक 500 मौतों का दावा! |
    'गोवा फर्स्ट' के नाम से मैदान में उतरेंगी आम आदमी पार्टी और GFP, केजरीवाल बोले- BJP-कांग्रेस का विकल्प बनेंगे |
    Delhi: दल्लूपुरा के प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं
    Advertisement