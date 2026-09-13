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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

BRICS समिट के दूसरे दिन PM मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अहम बात कही. उन्होंने कहा कि इनका हथियार की तरह इस्तेमाल BRICS देशों की साझा तरक्की में रुकावट डाल सकता है.

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PM मोदी ने BRICS समिट के दूसरे दिन लीडर्स को संबोधित किया. (Photo- PM Modi/YT)
PM मोदी ने BRICS समिट के दूसरे दिन लीडर्स को संबोधित किया. (Photo- PM Modi/YT)

BRICS समिट के दूसरे दिन PM मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बड़ा संदेश दिया. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास को शामिल किया है. इन खबरों के अलावा, दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बीते हफ्ते हुए हादसे के मामले में कोर्ट ने PG संचालकों को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

'टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाना साझा तरक्की में रोड़ा', BRICS के मंच से PM मोदी का बड़ा मैसेज 

BRICS समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बड़ा संदेश दिया. पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स का हथियार की तरह इस्तेमाल BRICS देशों की साझा तरक्की में रुकावट डाल सकता है. पीएम ने कहा कि ऐसे में टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है.

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'ताकतवर होने से कोई सही नहीं हो जाता', जिनपिंग ने PM मोदी को कहा थैंक्यू, अमेरिका को मैसेज 

BRICS समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया में तेजी से बदलते हालात के बीच ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई ताकतवर है तो इसका मतलब यह नहीं हमेशा सही होगा. जिनपिंग ने कहा कि दुनिया एक सदी में नहीं देखे गए बदलावों से गुजर रही है और ग्लोबल साउथ अब दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने में बड़ी ताकत है.

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कोल्डप्ले के बाद अब दिलजीत दोसांझ की बारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे अगला कॉन्सर्ट 

पंजाबी रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ 21 नवंबर, 2026 को भारत के सबसे बड़े स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम मेंलाइव परफॉर्म करेंगे. साल 2024 में हुए उनके बेहद सफल 'दिल-लुमिनाती इंडिया टूर' के बाद यह पहला मौका होगा जब वे फिर से अहमदाबाद के दर्शकों के सामने होंगे. शो के लिए टिकटों की बिक्री से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई हैं.

लेफ्ट पार्टियों ने TVK से बनाई दूरी, तमिलनाडु उपचुनाव में अकेले उतरेंगी CPI और CPI-M 

सत्ताधारी TVK को आउटसाइड समर्थन देने वाली CPI और CPI(M) ने रविवार को घोषणा की कि वे अगले महीने तमिलनाडु में होने वाले उपचुनावों में एक-एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगी. जहां CPI धारापुरम से चुनाव लड़ेगी, वहीं CPI(M) 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों में मदुरंतकम से अपनी किस्मत आजमाएगी.

बिहार में बाढ़ का कहर... 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब घटने लगा नदियों का पानी 

बिहार में बाढ़ से अब भी 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. हालांकि, ज्यादातर नदियों का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है. इसके बावजूद कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बाढ़ 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है. पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और अररिया सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं.

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पीएम मोदी से मिलने पहुंचे स्कूल के दोस्त, की BJP विधायक के खिलाफ CBI जांच की मांग! 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के एक साथी ने 8 सितंबर 2026 को उनसे मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त ने उनसे प्रॉपर्टी से जुड़े एक पुराने विवाद की CBI से जांच कराने की मांग की. उनके दोस्त की पहचान 81 वर्षीय असगरअली वोहरा के रूप में हुई है. उन्होंने गुजरात के वडनगर के बी एन स्कूल में पीएम मोदी के साथ पढ़ाई की थी.  

जारी हो गई SSC CGL टियर-1 के लिए एग्जाम डेट, बड़े बदलावों के साथ होगी परीक्षा    

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा SSC CGL टियर-1 परीक्षा की तारीखों ऐलान कर दिया गया है. परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच किया जाएगा. इस साल एग्जाम में कई बदलाव किए गए हैं. इस बार हर सेक्शन को हल करने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा. रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश के लिए केवल 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा. 

रूस ने दिया भारत को अपनी हाई-स्पीड इवोल्गा ट्रेन का ऑफर

रूसी कंपनी ट्रांसमैशहोल्डिंग ने भारत को अपनी इवोल्गा हाई-स्पीड ट्रेन तकनीक पेश की है. इवोल्गा ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. आठ डिब्बों वाले सेट में 642 यात्री बैठ सकते हैं. इसकी उम्र 30 साल बताई गई है. इसमें 80% स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल संभव है. ट्रांसमैशहोल्डिंग पहले से भारत में सक्रिय है.

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IPL में इस दिग्गज गेंदबाज की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया फास्ट बॉलिंग कोच 

IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास को शामिल किया है. रिपोर्ट के मुताबिक 52 वर्षीय वास दिल्ली कैपिटल्स के नए फास्ट बॉलिंग कोच होंगे. चामिंडा वास को श्रीलंका का महानतम तेज गेंदबाज माना जाता है. आजतक के अनुसार, इंटरनेशनल करियर में वास ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 761 विकेट हासिल किए.

सत्य निकेतन हादसा: कोर्ट ने PG संचालकों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा 

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बीते हफ्ते हुए हादसे के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने PG संचालकों सुधांशु और शुभम त्यागी को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. 6 सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिर गई थी. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी. 

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