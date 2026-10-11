scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कमाल है माथे पर चिपकाने वाला गैजेट TEMPLE, हैरान कर देंगे फीचर, इतनी है कीमत

ZOMATO वाले दीपिंदर गोयल खास डिवाइस लेकर आ रहे हैं, जिसको माथे पर चिपकाया जाता है. यह डिवाइस बेहद ही यूनिक टेक्नोलॉजी पर हेल्थ ट्रैकिंग करता है, जो कई लोगों को हैरान कर सकती है. इसकी कीमत 72000 रुपये तक हो सकती है. ये जानकारी मीडिया रिपोर्टस से मिली है.

Advertisement
X
Temple डिवाइस को माथे पर चिपकाया जाता है. (Photo: YT, RajShamani Podcast)
Temple डिवाइस को माथे पर चिपकाया जाता है. (Photo: YT, RajShamani Podcast)

Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक खास गैजेट तैयार किया है, जिसको वह जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं. इस डिवाइस का नाम TEMPLE है. इसको लेकर अब तक कई मीडिया रिपोर्टस में फीचर्स को लेकर दावे किए जा चुके हैं और कुछ फीचर्स तो खुद दीपिंदर गोयल ने बताए हैं. जल्द ही इसकी लॉन्चिंग होगी. इसकी प्रीबुकिंग को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा. 

TEMPLE में कई कमाल के फीचर्स हैं, जो कई लोगों को हैरान कर देंगे. इसमें Apple जैसी  सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. साथ ही इसमें ब्रेन फ्लो मेजरमेंट, उम्र को लेकर भी जानकारी मिल सकती है. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बताया है कि इसमें थॉट्स टू टेक्स्ट फीचर मिलने की संभावना है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत 72,000 रुपये होगी और इसकी प्रीबुकिंग की जल्द ही शुरुआत की जाएगी. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. कंपनी ने बताया है कि अभी इसके लिमिटेड प्रोडक्ट को ही सेल किया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

smartphone price hike
स्मार्टफोन्स की कीमतें डबल हो गईं, AI की मार या कंपनियों की मनमानी
iPhone नहीं ये खास फोन यूज करते हैं मार्क जकरबर्ग, लाखों में है कीमत
mivi one 5g
12 हजार में आया 6000mAh बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन
Palm Payment system
चीन में कमाल है डिजिटल पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन
Deepinder Goyal’s Temple device
आ रहा माथे पर चिपकाने वाला डिवाइस Temple, होश उड़ा देगा ये गैजेट

Apple Watch जैसी टेक्नोलॉजी 

दीपिंदर गोयल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि TEMPLE में फोटप्लेथिस्मोग्राफी (PPG) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यह असल में एक ऑप्टिकल सेंसिंग टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल Apple Watch के अंदर किया जाता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Flipkart BBD सेल में सस्ते होंगे ये 3 धांसू स्मार्टफोन, मौका शानदार

Apple की ये टेक्नोलॉजी लाइट की मदद से शरीर के टिशू ब्लड वॉल्यूम को मॉनिटर करती है. अगर कोई बदलाव हो रहा है, तो यह उसकी जानकारी को ट्रैक करता है. 

कनपटी पर चिपकाते हैं TEMPLE 

TEMPLE, असल में एक वियरेबल डिवाइस है, जिसको माथे के पास या कहें कि कनपटी पर चिपकाया जाता है. TEMPLE डिवाइस का काम करने का तरीका बेहद अलग है, जो स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर से हटकर काम करता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, TEMPLE असल में दिमाग तक होने वाले ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है और शारीरिंक संकतों को पहचानने के लिए डिजाइन किया है. दावा है कि यह कि यह अन्य ट्रैकर की तुलना में बेहतर काम करती है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आधी रात को DM वर्षा सिंह का मेगा एक्शन! नशे के कारोबार पर ताबड़तोड़ छापेमारी, हाजीपुर से महुआ-महनार तक पहुंची टीम |
    'महिला को थाने में टांगकर पीटा, प्राइवेट पार्ट छुए...' झारखंड पुलिस पर आरोप, SC-ST एक्ट के तहत एक्शन की मांग |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Gold Rate Change: सोना खरीदने का है प्लान? जरा ठहरें... जान लें 20, 22, 24 कैरेट का रेट |
    'CM योगी के खिलाफ अयोध्या से उतरें अखिलेश, पीछे न हटें', राजभर ने दी चुनौती |
    मैहर: नवरात्रि में मां शारदा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, 1038 सीढ़ियां चढ़कर किए दर्शन |
    Mr Faisu Wedding: अधूरा रहा प्यार, करोड़पति यूट्यूबर ने मदीना में किया निकाह, कौन है दुल्हन? |
    नए कपड़ों के साथ क्यों मिलता है कपड़े का छोटा टुकड़ा? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसकी वजह |
    ध्रुव राठी की पत्नी जूली कौन हैं? जर्मनी में हुई थी पहली मुलाकात |
    Phuktal Monastery Ladakh: 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख का अनोखा गुफा मठ, पहुंचने के लिए करनी पड़ती है घंटों ट्रेकिंग
    Advertisement