गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की मांग में कैसे लगा सिंदूर? जानें सच

'हीरो नंबर वन' गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर हेडलाइन्स में हैं. मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता नहीं, बल्कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार नजर आईं. बप्पा के दरबार में दोनों की इस मौजूदगी ने उनके रिश्ते को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

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चर्चा में गोविंदा की को-स्टार रानी स्वर्णकार

लालबागचा राजा के दरबार से सामने आए कोमल रानी स्वर्णकार के लुक पर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. दरअसल, कोमल रानी स्वर्णकार बप्पा के पंडाल में सजी-धजी नजर आईं. लाल सुर्ख साड़ी संग उन्होंने हैवी जूलरी कैरी की. हाथों में भरी-भरी चूड़ियां पहनकर कोमल रानी ने अपना श्रृंगार कंप्लीट किया.

लेकिन जिस चीज पर लोगों की नजरें टिकी रह गईं, वो है कोमल रानी स्वर्णकार की मांग में लगा सिंदूर. गोविंदा की को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड की सिंदूर से भरी मांग देखकर कुछ लोग हैरान हो रहे हैं. कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोमल रानी स्वर्णकार ने गुपचुप शादी कर ली है?

क्या है सिंदूर भरी मांग का सच?

अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि कोमल रानी जब गोविंदा संग लालबागचा राजा के दरबार में पहुंची थीं, तब उनकी मांग में सिंदूर नहीं दिखाई दिया था. लेकिन निकलते वक्त कोमल की मांग भरी दिखी. दरअसल, बप्पा के सामने माथा टेकते हुए बप्पा के चरणों में पड़ा सिंदूर कोमल की मांग में लग गया, जिसे देखकर कई लोगों के मन में उनकी शादी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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कोमल रानी स्वर्णकार की बात करें तो वो गोविंदा की फिल्म 'रूपा' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. वो अक्सर गोविंदा संग स्पॉट होती है. दोनों के रिश्ते में होने की भी चर्चा है. सुनीता आहूजा कई दफा खुलेआम यह दावा कर चुकी हैं. हालांकि, गोविंदा ने हमेशा डेटिंग की खबरों को गलत और बेबुनियाद ही बताया है.

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