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मौसम बदलते ही अलमारी से बाहर निकालें ये 6 चीजें, आज ही कर लें सफाई!

How To Clean Your Wardrobe: मौसम बदलने के साथ ही अलमारी को रीसेट करना बहुत जरूरी होता है. आज हम आपको उन 6 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सर्दियों के कपड़ों और कंबलों की जगह बनाने के लिए आपको अपनी अलमारी से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए.

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अलमारी को साफ करने के लिए बहुत सी चीजों को बाहर निकालना जरूरी है. (Photo: ITG)
अलमारी को साफ करने के लिए बहुत सी चीजों को बाहर निकालना जरूरी है. (Photo: ITG)

How To Clean Your Wardrobe: गर्मी का मौसम अब धीरे-धीरे विदा हो रहा है और मौसम बदलने के साथ घर की अलमारी को भी थोड़ा रीसेट करने का समय आ गया है. अक्सर आप कपड़ों और दूसरी चीजों को ये सोचकर संभालकर रख देते हैं कि अगली बार काम आ जाएंगी. लेकिन जब कई महीनों बाद अलमारी खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें ऐसी चीजें भरी हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल ही नहीं करते. अगर आपके साथ भी हर बार ऐसा ही होता है, तो इस बार थोड़ा संभलकर चीजें चुनें.

मौसम बदलने से पहले अलमारी की सफाई करने का फायदा सिर्फ जगह बनाना नहीं है. इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास क्या जरूरत से ज्यादा है, क्या खराब हो चुका है और अगले सीजन के लिए सच में क्या खरीदना है. ऑर्गनाइजिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अलमारी साफ करते समय इन 6 चीजों को जरूर बाहर निकाल देना चाहिए.

1. दाग लगे और खराब गर्मियों के कपड़े: टी-शर्ट, शॉर्ट्स, स्विमवियर या मोजे अगर बहुत घिस चुके हैं, दाग नहीं निकल रहे या फट गए हैं तो इन्हें अगले साल के लिए रखने का कोई फायदा नहीं. जो कपड़े ठीक हो सकते हैं, उन्हें रिपेयर कराएं और बाकी को अलग कर दें. अगर कुछ कपड़ों की हालत अच्छी है, लेकिन उन्हें पहन पहनकर मन भर गया है तो आप उन्हें जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं.

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2. बिल्कुल फ्लैट हो चुके तकिए: पुराने और दबे हुए तकिए काफी जगह घेरते हैं. अगर इनमें पहले जैसी सपोर्ट नहीं बची है तो इन्हें हटाने का समय आ गया है. इससे सर्दियों के मोटे कंबल और दूसरी चीजों के लिए स्टोरेज में जगह बन जाएगी.

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3. बेमेल ग्लव्स और पुराने स्कार्फ: अगर अलमारी में सिर्फ एक ग्लव्स बचा है या ऐसे स्कार्फ रखे हैं जिन्हें सालों से इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें. अच्छी हालत वाली चीजें जरूरतमंदों को दी जा सकती हैं. इससे अलमारी भी ऑर्गनाइज्ड रहेगी.

4. बच्चों के छोटे हो चुके कपड़े: मौसम बदलने से पहले बच्चों के कपड़ों का ट्रायल जरूर कर लें. जो कपड़े अब फिट नहीं आते, उन्हें अलग कर दें. अच्छे कपड़े छोटे भाई-बहन या जरूरतमंद बच्चों को दिए जा सकते हैं.

5. ऐसे जैकेट और कोट जो अब नहीं पहनते: सर्दी आने से पहले जैकेट और कोट भी छांट लें. जो फिट नहीं आते या अब पसंद नहीं हैं, उन्हें अलमारी में जगह देने की जरूरत नहीं. इन्हें हटाने से आपको ये भी पता चलेगा कि अगले सीजन में आपको बाजार से आखिर क्या खरीदना है.  

6. सालों से इस्तेमाल न हुई चीजें: अलमारी में ऐसी चीजें भी मिलेंगी जिन्हें देखकर लगता है कि 'कभी काम आएंगी', लेकिन सालों से इस्तेमाल नहीं हुईं. एक ही ग्लव्स, पुरानी एक्सेसरीज या बिना जोड़े की चीजों को भी छांट दें.

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सिर्फ सामान निकालना नहीं, दोबारा जमा होने से रोकना भी जरूरी
मौसम बदलने पर अलमारी की सफाई करते समय खराब, छोटे या लंबे समय से इस्तेमाल न हुए सामान को अलग करें. इससे जगह बचेगी, अलमारी ऑर्गनाइज्ड होगी और अगले सीजन में गैरजरूरी खरीदारी से भी बचेंगे.

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