'कोई मेरी मदद नहीं कर रहा...', SSP ऑफिस के बाहर हाथ में चाकू लेकर पहुंची महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसएसपी ऑफिस के बाहर बुधवार को एक महिला हाथ में चाकू लेकर पहुंच गई और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगी. महिला करीब आधे घंटे तक चाकू हाथ में लेकर पुलिस को चुनौती देती रही. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शांत होने को तैयार नहीं हुई. बाद में पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को काबू में कर लिया.

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महिला का आरोप है कि एक युवक पिछले करीब एक महीने से उसे परेशान कर रहा है. उसका नाम विनय बताया गया है. महिला के मुताबिक, उसने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे. इसी से परेशान होकर वह एसएसपी ऑफिस पहुंची थी.

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दरअसल, सरधना थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला बुधवार दोपहर एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंची थी. गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भड़क गई और हंगामा करने लगी. उसने धारदार चाकू नुमा चीज निकाल ली और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगी. महिला के हाथ में चोट भी आई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई.

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पुलिस ने सूझबूझ से महिला को काबू किया

स्थिति बिगड़ती देख तुरंत सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई. पुलिसकर्मियों ने महिला को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया. वह अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग करती रही और पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाती रही. इसके बाद पुलिस ने सूझबूझ से महिला को अपने कब्जे में लिया और उसके हाथ से धारदार सामान हटा दिया.

पुलिस के अनुसार, महिला को थाने भेजा गया है. उसे हल्की चोट आई है, जिसके आधार पर उसका इलाज कराया जा रहा है. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला खुद को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका.

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महिला ने आरोप लगाया कि विनय उसे काफी समय से परेशान कर रहा है. उसका कहना है कि युवक को कई बार समझाने के बावजूद उसकी हरकतें जारी रहीं. महिला के मुताबिक, वह युवक को समझाने के लिए उसके गांव भी गई थी, जहां उसके बारे में आपत्तिजनक बातें कही गईं और उसे बदनाम किया गया.

'मुझे नशे में और बेवकूफ बताते हैं'

महिला का आरोप है कि गांव में लोगों ने उसे युवक की प्रेमिका बताते हुए कहा कि वह नशे की हालत में उससे मिलने पहुंची थी. महिला ने इन आरोपों को गलत बताया. उसका कहना है कि उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसे लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही.

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महिला ने कहा कि वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. उसने अपनी उम्र करीब 31-32 साल बताई, जबकि युवक की उम्र 20-21 वर्ष के आसपास होने का दावा किया. महिला के मुताबिक, युवक उसे 'आंटी' कहता था. उसने यह भी कहा कि इससे पहले भी वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है.

महिला का कहना था कि उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से वह परेशान थी और इसी वजह से एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उसने ऐसा कदम उठाया. वहीं पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला खुद को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे रोक दिया. महिला को हल्की चोट आई है और उसके आधार पर उसका इलाज कराया जा रहा है.

एसपी सिटी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस महिला की शिकायत और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल कर रही है.

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फिलहाल, एसएसपी ऑफिस के बाहर हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित काबू में लेकर इलाज के लिए भेजा है. मामले में सामने आने वाले तथ्यों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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