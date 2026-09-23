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'न माफी मांगूंगा, न पीछे हटूंगा...', आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के पिता को दिया जवाब

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियन द्वारा भेजे गए ₹500 करोड़ के मानहानि नोटिस का जवाब दिया है. ठाकरे ने साफ कहा कि वे न तो माफी मांगेंगे और न ही पोस्ट हटाएंगे.

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आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के आरोपों को बताया बेतुका (File Photo: ITG)
आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के आरोपों को बताया बेतुका (File Photo: ITG)

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियन द्वारा भेजे गए ₹500 करोड़ के मानहानि के नोटिस का जवाब दिया है. यह नोटिस महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बयानों और कोर्ट में पेश किए गए कुछ तर्कों और हलफनामे के आधार पर भेजा गया था. आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वे कोई माफी नहीं मांगेंगे. 

मैं पोस्ट नहीं हटाऊंगा: आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा, "न तो मैं पोस्ट हटाऊंगा और न ही कोई माफ़ी मांगूंगा." सतीश सालियन ने अपने वकील नीलेश ओझा के ज़रिए आदित्य ठाकरे पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने ठाकरे के 'कुछ पार्टियां सालियान का इस्तेमाल कर रही हैं' वाले बयान को बेबुनियाद और मानहानि करने वाला बताया है. बता दें, सालियान के मानहानि नोटिस में आदित्य ठाकरे के अलावा, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम भी शामिल था.

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अब इस मामले में आदित्य ठाकरे ने अपने वकील अंशुमन सिन्हा के ज़रिए जवाब दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि सालियन के नोटिस में लगाए गए सभी आरोप, दावे, इशारे, व्याख्याएं, मांगें और दावे झूठे, गलतफहमी पर आधारित हैं. ठाकरे का कहना है कि सालियान के आरोप कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं हैं. आदित्य ठाकरे के जवाब में सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा को उन्हें समझाने को कहा गया है. 

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नीलेश ओझा सालियन को समझाएं: आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा, 'नीलेश ओझा सालियन को समझाएं कि वे नोटिस और उसमें शामिल सभी आरोपों और मांगों को तुरंत वापस लें, और किसी भी हाल में, इस जवाब को मिलने के सात दिनों के भीतर ऐसा करें. अगर आपके क्लाइंट फिर भी यहां नकारे गए आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई शुरू करते हैं, तो मेरे क्लाइंट उनका मजबूती से मुकाबला करेंगे और कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उचित राहत और खर्च की वसूली शामिल है."

यह भी पढ़ें: दिशा सालियान केस में लीगल ड्रामा: आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ का मानहानि नोटिस, वकील बोले- धमकाने से कानून की लड़ाई नहीं रुकेगी

आदित्य ठाकरे के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि ठाकरे अब भी इस बात पर कायम हैं कि वे कभी दिशा सालियान से नहीं मिले और न ही उन्हें जानते हैं. आदित्य ठाकरे के वकील के हवाले से कहा गया कि वे अपने खिलाफ फैलाए गए गंभीर आरोपों को खारिज करते हैं और चाहते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र जांच हो. आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा है कि वे न ही माफी मांगेंगे और न ही कोई सुधार करेंगे या भुगतान करेंगे. 

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किसी दुखी पिता के साथ निजी बहस में नहीं पड़ेंगे

उन्होंने कहा, 'मेरे क्लाइंट के शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करना बंद करें.' सालियान की ₹500 करोड़ की मांग का ज़िक्र करते हुए आदित्य ठाकरे के वकील ने इसे बेतुका और मनमाना बताया. आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा, 'मेरे क्लाइंट अपनी पोस्ट के हर शब्द पर कायम हैं. कोई मुआवज़ा या हर्जाना देय या भुगतान योग्य नहीं है.' आदित्य ठाकरे के वकील का कहना है कि सतीश सालियन ने अपनी बेटी की मौत के फौरन बाद और बाद के समय में जो सार्वजनिक बयान दिए, उनमें काफ़ी अंतर है.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे किसी दुखी पिता के साथ निजी बहस में नहीं पड़ेंगे. उनका कहना है कि वे इस बात पर कोई अटकलें नहीं लगाएंगे कि सालियन परिवार ने 2020 में कहा था कि उन्हें पुलिस जांच से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बाद में उनका रुख क्यों बदल गया.

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