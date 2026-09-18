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iPhone 18 Pro के लिए लंबी लाइन, सोनू सूद बोले 'बदलाव के लिए भी लगाओ कतार'

iPhone 18 Pro की सेल शुरू होते ही इसे खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. इसी बीच सोनू सूद का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है. उन्होंने नए फोन और EMI का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ फोन अपग्रेड करने के बजाय समाज में बदलाव के लिए भी आगे आना चाहिए. उनके मुताबिक, बेहतर समाज ही असली अपग्रेड है.

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सोनू सूद का तंज, असली अपग्रेड बेहतर समाज है.
सोनू सूद का तंज, असली अपग्रेड बेहतर समाज है.

iPhone 18 Pro सीरीज की सेल आज से शुरू हो चुकी है. इसे खरीदने के लिए देश के बड़े शहरों में दूर-दूर से लोग स्टोर्स के आगे कतार में खड़े हो रहे हैं. इसी बीच सोनू सूद, बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर, का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया गया एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. एक्टर सोनू सूद ने iPhone 18 Pro को लेकर ऐसी बात कही, जिसने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ समाज की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचा.

जानिए सोनू सूद ने क्या कहा

सोनू सूद ने iPhone 18 Pro की सेल को लेकर अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने नए फोन को लेकर चल रही चर्चा के बीच कहा कि हमारे लिए सिर्फ नया फोन खरीदना ही असली अपग्रेड नहीं होना चाहिए. उनके मुताबिक, समाज में अच्छा बदलाव आना भी उतना ही जरूरी है.

सोनू सूद की इस बात को iPhone 18 Pro की सेल से जोड़कर देखा जा रहा है. हर साल जब नया iPhone आता है, तो बड़ी संख्या में लोग इसके नए फीचर्स और डिजाइन को लेकर उत्साहित होते हैं. कई लोग पुराने फोन को छोड़कर नया मॉडल खरीदते हैं. लेकिन सोनू सूद ने इसी सोच को एक अलग नजरिए से देखने की बात कही.

उन्होंने इशारा किया कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो सिर्फ गैजेट बदलना काफी नहीं है. समाज में लोगों की सोच, एक-दूसरे की मदद और आसपास के माहौल में बदलाव भी जरूरी है.

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सोशल मीडिया पोस्ट से दिखाया नया नजरिया

iPhone 18 Pro को लेकर इस समय टेक जगत में भी काफी चर्चा है. नए मॉडल में मिलने वाले फीचर्स और इसके डिजाइन को लेकर यूजर्स की नजर बनी हुई है. ऐसे में सोनू सूद की पोस्ट ने टेक्नोलॉजी की इस चर्चा को एक अलग दिशा दे दी है.

सोनू सूद पहले भी लोगों की मदद और समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं. इस बार भी उनकी पोस्ट का सीधा फोकस इसी बात पर था कि हमारे लिए असली बदलाव सिर्फ नया फोन या महंगा गैजेट खरीदना नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Samsung ने किया Apple को ट्रोल, कहा- हम तीन फोल्ड कर रहे होंगे

यानी एक तरफ iPhone 18 Pro की सेल शुरू हो चुकी है, वहीं सोनू सूद ने लोगों को यह सोचने का मौका दिया है कि टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हमारी सोसाइटी में भी कुछ नया और बेहतर होना चाहिए.
 

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