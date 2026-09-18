अमेरिकी मछुआरों की जय-जय, ट्रंप ने फिशिंग के लिए खोल दी सरकारी जमीनें

अमेरिकी मछुआरों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार यानी 17 सितंबर को दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए. इनका मकसद लोगों के लिए सरकारी जमीनों पर हंटिंग और फिशिंग की सुविधा बढ़ाना है. इसके तहत लाखों एकड़ फेडरल जमीन को शिकार और मछली पकड़ने के लिए खोला जाएगा.

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व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि यह फैसला उनके अगस्त में उठाए गए कदम को आगे बढ़ाता है. उस पहल के तहत 32 राज्यों में 9.2 करोड़ एकड़ फेडरल जमीन को खोला गया था. ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार मानती है कि सरकारी जमीन अमेरिकी लोगों की है.

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ट्रंप ने इस कार्यक्रम में अपने प्रशासन के गन राइट्स के समर्थन को भी सामने रखा. उन्होंने इस दौरान जमीन तक पहुंच बढ़ाने के फैसले के लिए इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम और उनकी टीम की तारीफ की.

.@POTUS: Today, I signed an Executive Order opening up millions of acres of federal lands to our GREAT hunters and fishermen. pic.twitter.com/8LTXJMgxec — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 17, 2026

ट्रंप ने दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर "रिस्टोरिंग अमेरिकन सॉल्टवॉटर एंगलिंग एंड रिक्रिएशन" नाम से जारी किया. इसमें समुद्र में फिशिंग करने वाले लोगों और मनोरंजन के लिए नाव चलाने वालों पर लागू कुछ नियमों को कम करने का निर्देश दिया गया है.

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इस आदेश के तहत फेडरल एजेंसियों को रिक्रिएशनल फिशिंग और बोटिंग से जुड़े नियमों को कम करने और डेटा सिस्टम को बेहतर बनाने को कहा गया है. इसका मकसद मछली पकड़ने वालों और समुद्र किनारे रहने वाले समुदायों के लिए इन सुविधाओं तक पहुंच आसान करना है.

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ट्रंप ने बोटिंग और समुद्री कारोबार से जुड़े नियमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ नियमों को हटाया जा रहा है, जिसमें नावों की स्पीड से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल हैं. ट्रंप ने इन प्रतिबंधों को जरूरत से ज्यादा बताया.

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