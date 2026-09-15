Apple ने जारी किया साल का सबसे बड़ा iPhone अपडेट! iOS27 में Siri AI आ गया है, सैमसंग को टक्कर!

ऐपल ने iPhone के लिए iOS 27 अपडेट जारी कर दिया है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव Siri में हुआ है. नया Siri AI अब आपकी स्क्रीन, फोटो, ईमेल और दूसरे पर्सनल डेटा को समझकर ज्यादा काम कर सकता है. हालांकि सभी iPhone में इसके सारे AI फीचर्स नहीं मिलेंगे. कई सालों से Siri में एआई पेंडिंग था जो अब आया है.

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ऐपल ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 27 का स्टेबल अपडेट जारी कर दिया है. कंपनी ने 14 सितंबर से इसका रोलआउट शुरू किया था और अब यह भारत समेत कई मार्केट में उपलब्ध है. इस अपडेट को iPhone के लिए इस साल का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट माना जा रहा है, क्योंकि इसमें Siri को पहली बार बड़े स्तर पर AI फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है.

iOS 27 में सिर्फ फोन का लुक बदलने या छोटे-मोटे फीचर्स पर फोकस नहीं किया गया है. कंपनी ने इस बार Siri को ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की है. नया Siri AI आपकी बात को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से समझ सकता है और आपके iPhone में मौजूद जानकारी के आधार पर जवाब भी दे सकता है. हालांकि Siri AI अभी Beta में है और इसके लिए ज्यादा नए iPhone की जरूरत होगी.

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iOS 27 में सबसे बड़ा बदलाव Siri AI का

अब तक Siri से ज्यादातर लोग टाइमर लगाने, कॉल करने, मौसम पूछने या कुछ सामान्य सवाल पूछने जैसे काम करते थे. iOS 27 के साथ Apple Siri को ज्यादा पर्सनल AI असिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है.

नया Siri AI आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है. उदाहरण के लिए अगर आपके आईफोन में कोई फोटो, ईमेल या नोट सेव है और आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो Siri उसे खोजकर आपके सवाल का जवाब दे सकता है. यह अलग-अलग Apple ऐप्स के बीच काम भी कर सकता है.

Siri अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही चीजों को भी समझ सकता है. यानी अगर आप iPhone पर कोई फोटो, डॉक्यूमेंट या दूसरी जानकारी देख रहे हैं तो Siri से उसके बारे में सवाल किया जा सकता है. Apple ने इसे विजुअल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा है.

कैमरा भी ज्यादा स्मार्ट हुआ

iOS 27 में विजुअल इंटेलिजेंस को कैमरा के साथ भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि आईफोन का कैमरा सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं रहेगा. आप कैमरे के सामने किसी चीज को रखकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. यह किसी जगह, सामान या लिखे हुए टेक्स्ट को समझने में मदद कर सकता है. ऐपल के मुताबिक विजुअल इंटेलिजेंस टेक्स्ट को ट्रांसलेट और समरी भी कर सकता है और आसपास मौजूद चीजों के बारे में जानकारी खोज सकता है.

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यह फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो कैमरे के जरिए किसी चीज को तुरंत समझना चाहते हैं.

Siri अब लिखने में भी मदद करेगा

iOS 27 में Siri AI का इस्तेमाल लिखने के लिए भी किया जा सकता है. यूजर Siri से टेक्स्ट लिखने, उसे दोबारा लिखने, गलतियां ठीक करने और लैंग्वेज या टोन बदलने के लिए कह सकता है.

यानी अगर आपने कोई मैसेज या ईमेल लिखा है और उसे ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है, तो Siri AI उसमें मदद कर सकता है. Apple के मुताबिक यह फीचर फिलहाल सपोर्टेड भाषा में और AI-एनेबल्ड iPhone पर उपलब्ध है. शुरुआत में Siri AI इंग्लिश में उपलब्ध है.

ChatGPT का भी मिलेगा सपोर्ट

ऐपल ने सिरी और ऐपल इंटेलिजेंस में ChatGPT का सपोर्ट पहले ही दिया हुआ है और iOS 27 में भी यह जारी है. यूजर Siri के जरिए ChatGPT से जानकारी ले सकता है और कुछ कामों में इसकी मदद ले सकता है. उदाहरण के लिए किसी फोटो को देखकर उसके बारे में सवाल पूछना या किसी टॉपिक पर जानकारी लेना संभव है. ChatGPT को इस्तेमाल करने के लिए iPhone की Siri सेटिंग्स में इसका एक्स्टेंशन सेट किया जा सकता है.

हर iPhone में नहीं मिलेगा नया AI Siri

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. iOS 27 काफी पुराने iPhone मॉडल तक पहुंच रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर iPhone में सभी AI फीचर्स मिलेंगे.

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Apple की आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक iOS 27 iPhone 11 सीरीज और उसके बाद के मॉडल के साथ iPhone SE की दूसरी और तीसरी जेनरेशन पर भी उपलब्ध है. लेकिन Siri AI जैसे ऐपल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स के लिए कम से कम iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max या iPhone 16 सीरीज और उसके बाद के ऐपल इंटेलिजेंस सपोर्ट वाले मॉडल की जरूरत है. भाषा और रीजन के हिसाब से भी फीचर्स अलग हो सकते हैं.

इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास iPhone 11 या iPhone 12 है तो आपको iOS 27 का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन नया AI वाला Siri एक्सपीरिएंस नहीं मिलेगा.

Liquid Glass में भी हुआ बदलाव

iOS 27 में Apple ने पिछले साल पेश किए गए लिक्विड ग्लास डिजाइन में भी बदलाव किए हैं. अब यूजर्स इंटरफेस की ट्रांसपेरेंसी को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. इसके अलावा ऐप आइकन, विजेट और सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों में भी कई छोटे बदलाव किए गए हैं. यूजर्स को बड़े विजेट और अलग-अलग सिस्टम साउंड के लिए ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है.

iOS 27 में और क्या बदला?

iOS 27 में Apple ने कैमरा, फोटोज, शॉर्टकट्स, सफारी, एयर पॉड्स और पेरेंट कंट्रोल्स में भी कई बदलाव किए हैं. कैमरा अब कुछ कामों में AI का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि शॉर्टकट्स में यूजर बोलकर ऑटोमेशन तैयार करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

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फोटोज में भी AI बेस्ड एडिटिंग के नए विकल्प जोड़े गए हैं. सफारी में कुछ शॉपिंग फीचर्स बेहतर किए गए हैं और बच्चों के लिए पैरेंटल कंट्रोल को भी ज्यादा मजबूत किया गया है.

iOS 27 कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपके iPhone में iOS 27 का अपडेट नहीं दिख रहा है तो सेटिंग्स में जाएं. इसके बाद General और फिर Software Update पर टैप करें. अगर आपके फोन के लिए अपडेट उपलब्ध है तो वहीं से इसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है. अपडेट करने से पहले फोन का बैकअप लेना बेहतर रहेगा. साथ ही Wi-Fi से जुड़े रहना और फोन में पर्याप्त स्टोरेज रखना जरूरी है.

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