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एक ही दुकान, एक ही चाल... पहले कार से 3 आए, फिर स्कूटी से 2, पैसों की माला बनवाकर भागे चोरों की कहानी

सोनीपत में पैसों की माला बनवाने के बहाने चोरी करने का अनोखा मामला सामने आया है. गोहाना रोड स्थित एक ही दुकान को एक सप्ताह के भीतर दो बार निशाना बनाया गया. पहली बार कार सवार तीन युवक 12 हजार रुपये की पैसों की माला लेकर फरार हुए, जबकि दूसरी बार स्कूटी सवार दो युवक करीब 3 हजार रुपये की माला लेकर भाग गए. दोनों वारदातें सीसीटीवी में कैद हैं और सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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सोनीपत में पैसों की माला बनवाने के बहाने चोरी. (Photo: Screengrab)
सोनीपत में पैसों की माला बनवाने के बहाने चोरी. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के सोनीपत में दिनदहाड़े चोरी का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है. शहर के गोहाना रोड स्थित एक जनरल स्टोर को एक ही हफ्ते के भीतर दो बार निशाना बनाया गया. दोनों बार आरोपी दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे और पैसों की माला बनवाने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाया. इसके बाद रकम लेकर फरार हो गए. चोरी की दोनों घटनाएं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं. पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत सिटी थाना पुलिस को दी है.

मामला सोनीपत के मुख्य चौराहे के पास गोहाना रोड स्थित जनरल स्टोर का है. सीसीटीवी फुटेज में एक युवक लाल रंग की शर्ट पहने दुकान के अंदर दिखाई देता है. युवक दुकानदार से कुछ बातचीत करता है और फिर पैसों की माला बनाने के लिए कहता है. दुकानदार के मुताबिक, युवक ने 1100, 500 और 5100 रुपये की पैसों की माला बनाने की बात कही. दुकानदार ने उसकी मांग के मुताबिक नोटों की माला तैयार की और सामान को पॉलिथीन में रख दिया.

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इसके बाद युवक ने पैसे देने के लिए स्कैनर से भुगतान करने की बात कही. लेकिन जब दुकानदार ने उसे रुकने के लिए कहा, तो वह रकम लेकर वहां से निकल गया. सीसीटीवी में युवक को दुकान से बाहर जाते हुए भी देखा जा सकता है. दुकानदार को जब तक पूरा मामला समझ आता, तब तक आरोपी फरार हो चुका था.

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यह पहली चोरी नहीं थी. दुकानदार के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले भी इसी दुकान को निशाना बनाया गया था. उस समय एक कार में तीन युवक दुकान पर पहुंचे थे. उन्होंने पैसों की माला बनवाने के लिए करीब 12 हजार रुपये की रकम का सामान लिया और फिर बिना भुगतान किए वहां से फरार हो गए.

दुकानदार अभी पहली वारदात से उबर भी नहीं पाया था कि दोबारा उसी दुकान पर इसी तरह की घटना हो गई. इस बार दो युवक स्कूटी से पहुंचे थे. उन्होंने करीब 3 हजार रुपये की पैसों की माला बनवाई और फिर रकम लेकर फरार हो गए. यानी एक ही दुकान, एक ही तरीका और करीब एक हफ्ते के भीतर दो वारदात.

यह भी पढ़ें: बंद कमरे से कैसे भागा चोर... जानिए सैफ अली खान पर हुए हमले के आखिरी 55 मिनट की कहानी!

पीड़ित दुकानदार बबलू का कहना है कि आरोपी पहले सामान्य ग्राहक की तरह दुकान पर आते हैं. फिर पैसों की माला बनवाने की बात करते हैं. सामान तैयार होने के बाद भुगतान करने के नाम पर स्कैनर से पेमेंट करने का दिखावा करते हैं और मौका मिलते ही रकम लेकर भाग जाते हैं.

वारदात की शिकायत मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पहली वारदात में कार से पहुंचे तीन युवकों और दूसरी वारदात में स्कूटी से पहुंचे दो युवकों के बीच कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

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