scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नैनीताल हाई कोर्ट में FIR पोर्टल को लेकर PIL पर बड़ी सुनवाई, कोर्ट में पुलिस से कराया लाइव डेमो

उत्तराखंड में दर्ज मुकदमों की FIR ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका का समाधान हो गया है. सार्वजनिक पोर्टल बंद होने से आम लोगों, शिकायतकर्ताओं और वकीलों को परेशानी हो रही थी.

Advertisement
X
नैनीताल हाई कोर्ट में FIR की ऑनलाइन सुविधा बहाल की गई (Photo-ITG)
नैनीताल हाई कोर्ट में FIR की ऑनलाइन सुविधा बहाल की गई (Photo-ITG)

उत्तराखंड में दर्ज मुकदमों की FIR आम लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पुलिस का सार्वजनिक पोर्टल लंबे समय से बंद था.इससे शिकायतकर्ताओं और उनके वकीलों को केस की FIR हासिल करने में दिक्कत आ रही थी.

इसी मामले को लेकर हरिद्वार के नेशनल पब्लिक ट्रस्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि पोर्टल दोबारा शुरू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दर्ज FIR सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. 18 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस विभाग से सवाल किया था कि जब FIR सार्वजनिक करने की व्यवस्था तय है, तो पोर्टल बंद क्यों है. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि व्यवस्था जल्द ठीक नहीं हुई तो डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand Khatima school play
आंखो पर बांधी पट्टी, डॉक्टर भी बुलाए... मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए नाटक
Dehradun Delivery boy beaten in mall
मॉल में डिलीवरी बॉय की पिटाई, गार्ड ने लात-घूंसों से पीटा
Ajit Doval interacted with Agniveers in Lansdowne
लैंसडाउन में अग्निवीरों से मिले अजित डोभाल, ड्रोन ट्रेनिंग और हथियारों का देखा डेमो
cm-dhami
दूषित पानी से बीमार पड़े लोग, 2 मौत के बाद छह इंजीनियरों पर गिरी गाज
भीड़भाड़ से दूर उत्तराखंड की खूबसूरत जगहें (Photo- ITG)
नैनीताल-मसूरी नहीं! इस बार घूमें उत्तराखंड की ये 7 खूबसूरत जगहें

पुलिस के दावे पर उठे सवाल, कोर्ट में हुआ लाइव डेमो

बुधवार की सुनवाई में पुलिस ने बताया कि तकनीकी समस्या दूर कर दी गई है और अब FIR Citizen Portal और देवभूमि मोबाइल ऐप से डाउनलोड की जा सकती है. हालांकि, पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया था कि उन्होंने उसी सुबह ऐप पर लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन ऐप काम नहीं कर रहा था. इसके बाद कोर्ट ने सिर्फ दावा सुनने के बजाय पुलिस को ऐप चलाकर दिखाने को कहा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राजस्थान के इतिहास में पहली बार आधी रात खुला हाईकोर्ट, पार्षदों की गिरफ्तारी पर रोक

इसके बाद पुलिस की तकनीकी टीम कोर्ट पहुंची और एंड्रॉयड फोन पर पूरी प्रक्रिया करके दिखाई. ऐप डाउनलोड करने के बाद जरूरी जानकारी भरनी होगी और सेल्फी अपलोड करनी होगी. इसके बाद संबंधित FIR देखी और डाउनलोड की जा सकेगी.

लाइव डेमो के बाद PIL निपटारा

अदालत के सामने पूरी प्रक्रिया काम करती दिखी. इसके बाद हाई कोर्ट ने माना कि FIR तक पहुंचने के लिए अब वैकल्पिक ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध है. इसी आधार पर जनहित याचिका का समाधान कर दिया गया.

अब उत्तराखंड में नागरिक Citizen Portal और देवभूमि ऐप के जरिए संबंधित FIR ऑनलाइन देख और डाउनलोड किए जा सकेंगे. जिस सुविधा को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, उसका रास्ता फिलहाल मोबाइल ऐप और नए ऑनलाइन सिस्टम से खुल गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CCTV: IIT बॉम्बे के एग्जाम हॉल से बाहर ले जाते हुए दिखा साहिल, देखें |
    पेड़ से लटका मिला 10 दिन पुराना शव... बिजनौर में मचा हड़कंप, पहचान नहीं |
    र‍िटायरमेंट प्लान तैयार! युजवेंद्र चहल के 'द लास्ट डांस' पोस्ट ने मचाई हलचल, क्या लेने वाले हैं संन्यास? |
    पीएम मोदी का अपने मंत्रियों के साथ ‘चिंतन शिविर’, जान‍िए क्या है खास |
    एक ही दुकान, एक ही चाल... पहले कार से 3 आए, फिर स्कूटी से 2, पैसों की माला बनवाकर भागे चोरों की कहानी |
    शादी से लौटते वक्त मौत ने रोका रास्ता, एक ही गांव के 4 रिश्तेदारों की गई जान; 350 मीटर नीचे मिली कार |
    जोधपुर AIIMS में डॉक्टर की खुदकुशी के बाद हड़ताल, मरीज परेशान |
    AAP नेता सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, जानें क्या है मामला |
    जमुई बदसलूकी मामले को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कह दी बड़ी बात |
    तमिलनाडु: नए सचिवालय पर अभी फैसला नहीं! विरोध के आगे झुकेगी विजय सरकार?
    Advertisement