scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9/11 की साजिश करने वालों को पाकिस्तान ने पनाह दी, भारत ने UN में लश्कर-जैश पर चेताया

यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि 9/11 के साजिशकर्ता पाकिस्तानी आबादी वाले इलाकों में छिपे रहे और यही माहौल लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद को भी सहारा देता रहा. भारत ने अफगान लौटने वालों की जबरन वापसी, व्यापार और पारगमन पर मार, और मानवीय मदद की जरूरत का मुद्दा भी उठाया.

Advertisement
X
ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था. (Photo: File/Reuters)
ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था. (Photo: File/Reuters)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर तीखा हमला बोला है. अफगानिस्तान पर हुई बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनानी ने कहा कि 9/11 हमले के साजिशकर्ता किसी गुफा या सुनसान इलाके में नहीं छिपे थे, बल्कि पाकिस्तान के बसे हुए और सुरक्षित इलाकों में लंबे समय तक छिपे रहे.

हरीश पर्वतनानी ने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी. लेकिन उनके मुताबिक, अल-कायदा का आतंकी नेटवर्क अफगानिस्तान से आगे दूसरे इलाकों में भी फैलता रहा.

अल-कायदा के प्रमुख नेता पाकिस्तान में पकड़े गए

सम्बंधित ख़बरें

United Nations history
जब यूनाइटेड नेशंस की इन देशों ने मिलकर रखी थी नींव
India In UN
होर्मुज में उलझी दुनिया, लेकिन भारत ने UN में क्यों दिलाई गाजा की याद?
Minister of External Affairs S Jaishankar Starts India's Campaign for UNSC Election
जयशंकर ने UNSC में पेश की भारत की दावेदारी, उठाई UN में सुधार की मांग
Russia Ukraine attack
रूस ने यूक्रेन पर 68 मिसाइलों से किया बड़ा अटैक... तबाही की भयानक तस्वीरें
Harish Parvathaneni
'आतंकवादी, आतंकवादी होता है... इसे खत्म करना होगा', UN में बरसा भारत

भारत ने 9/11 से जुड़े कई बड़े नामों का जिक्र करते हुए कहा कि अल-कायदा के प्रमुख नेता पाकिस्तान के शहरों और बसे हुए इलाकों में पकड़े गए. भारत ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सुरक्षित परिसर में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान मारा गया था.

यह भी पढ़ें: समंदर में टूटा पाकिस्तान का गुरूर... भारतीय डेस्ट्रॉयर से टकराकर हुआ PAK शिप का बुरा हाल! टकराव की एक-एक डिटेल

भारत ने कहा कि 9/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद भी एक आम रिहायशी घर में छिपा था. वहीं, रामजी बिनालशिब को भी एक शहरी इलाके से पकड़ा गया था. भारत ने अल-कायदा के दूसरे बड़े सदस्यों का भी जिक्र किया, जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे.

Advertisement

पर्वतनानी ने कहा कि ये लोग किसी गुफा या सुनसान इलाके में छिपे हुए नहीं थे. उनके मुताबिक, आतंकियों को लंबे समय तक एक ऐसे माहौल में जगह मिली, जहां वे बचते रहे. भारत ने कहा कि इस तरह के माहौल को खत्म करना जरूरी है, ताकि आतंकी संगठन मजबूत न हो सकें.

LeT और JeM पर भी निशाना

भारत ने कहा कि 9/11 के बाद भी ऐसा माहौल खत्म नहीं हुआ. भारत के मुताबिक, अल-कायदा से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को भी जगह, मदद और कार्रवाई से बचने का मौका मिलता रहा है.

भारत ने कहा कि कुछ आतंकी संगठन अपनी पहचान बदलकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते हैं और उनके नेताओं और ट्रेनिंग नेटवर्क पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे आतंकी संगठनों और उन्हें मदद देने वालों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की अपील की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी जंगी जहाज अपने से तीन गुना ताकतवर भारतीय युद्धपोत से ले रहा था पंगा! आई नई जानकारी

अफगान लोगों की वापसी का मुद्दा भी उठाया

भारत ने बैठक में अफगानिस्तान से लौटाए जा रहे लोगों का मुद्दा भी उठाया. भारत ने कहा कि UN की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 29 लाख अफगान लौटे और 22 अगस्त 2026 तक 11.5 लाख और लोगों को वापस भेजा गया. भारत के मुताबिक, इनमें ज्यादातर लोगों की वापसी उनकी इच्छा के खिलाफ हुई.

Advertisement

भारत ने कहा कि अफगान लोगों की वापसी सुरक्षित, सम्मानजनक और उनकी इच्छा से होनी चाहिए. साथ ही भारत ने अफगानिस्तान पर हो रहे "ट्रेड और ट्रांजिट टेरर" की भी कड़ी निंदा की और कहा कि अफगान लोगों को मानवीय मदद मिलनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9/11 की साजिश करने वालों को पाकिस्तान ने पनाह दी, भारत ने UN में लश्कर-जैश पर चेताया |
    महाराष्ट्र के आंबोली वॉटरफॉल पर हुआ खौफनाक हादसा! पहाड़ी से फिसलकर टूरिस्ट्स पर गिरा बड़ा सांप |
    तालिब, ताना, तमंचा... और मास्टर जी का अंत: बिजनौर टीचर मर्डर मिस्ट्री का खौफनाक सच! |
    प्याज ने फिर निकाले आंसू... कुछ ही दिन में 94% महंगी! सरकार के कदम भी फेल |
    Lucky Plant Vastu: मनी प्लांट और जेड प्लांट से भी ज्यादा शुभ है ये पौधा, लगाते ही बरसेगा पैसा! |
    मेनिफेस्टेशन से मिलेगा प्यार? कितना काम करता है Gen-Z का Delulu फंडा |
    'खर्चा कम है और मजे ज्यादा...' पटाया में बार खोलने वाले शख्स ने बताए वहां के सीक्रेट |
    गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा, स्कूल जा रही बच्चों से भरी वैन पलटी, सभी सुरक्षित |
    ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से गायब हो गया 12 लाख करोड़ टन बर्फ, दुनिया को बड़ा खतरा |
    शामली आयुष मलिक मामला: हाई कोर्ट के फैसले पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 6 सोशल मीडिया हैंडल्स पर दर्ज हुआ मुकदमा
    Advertisement