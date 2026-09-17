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तालिब, ताना, तमंचा... और मास्टर जी का अंत: बिजनौर टीचर मर्डर मिस्ट्री का खौफनाक सच!

यूपी के बिजनौर में शिक्षक नौशाद अहमद की हत्या के आरोपी गौरव ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया. आरोपी ने पुरानी रंजिश और मारपीट को हत्या की वजह बताया. पुलिस ने उसके पास से दो तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद कर आर्म्स एक्ट सहित हत्या की धाराओं में कार्रवाई शुरू की है.

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बिजनौर में टीचर नौशाद की हत्या का खुलासा (Photo: Screengrab).
बिजनौर में टीचर नौशाद की हत्या का खुलासा (Photo: Screengrab).

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सरकारी शिक्षक नौशाद अहमद की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद आत्मसमर्पण किया और उसके पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपी ने युवती और मुस्लिम युवक तालिब से जुड़े विवाद को हत्या की वजह बताया है.

पुलिस के अनुसार, मामले की शुरुआत करीब चार महीने पहले हुई थी. आरोपी गौरव ने एक युवती को मुस्लिम युवक तालिब के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा था. गौरव के मुताबिक, युवती उसके परिवार में मुंहबोली बहन के रिश्ते में थी. उसने इस बात की जानकारी युवती के भाई को दी और बाद में तालिब के परिवार से भी बातचीत कर उसे समझाने की बात कही गई.

युवती को मुस्लिम युवक के साथ बाइक पर देखकर शुरू हुआ विवाद

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आरोपी के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, उसने युवती और तालिब को एक साथ मोटरसाइकिल पर देखा था. इसके बाद उसने युवती के भाई को इसकी जानकारी दी. गौरव का कहना है कि उसने तालिब के परिवार से भी बातचीत की और कहा कि तालिब को समझाया जाए कि वह युवती से प्रेम प्रसंग न रखे और उसे अपने साथ न घुमाए.

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पुलिस के अनुसार, इसी मामले को लेकर तालिब ने नौशाद को घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद नौशाद और गौरव के बीच विवाद बढ़ गया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब चार दिन पहले नौशाद ने उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था. आरोप है कि विरोध करने पर नौशाद ने गौरव के साथ मारपीट भी की और उसे धमकी दी.

तालिब से जुड़े मामले में शिक्षक का नाम आने से बढ़ी रंजिश 

पूछताछ में गौरव ने पुलिस को बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि तालिब, सौपुरी निवासी शिक्षक नौशाद से मिलता-जुलता था. आरोपी को संदेह था कि नौशाद ही तालिब को युवती से बातचीत करने के लिए प्रेरित करता था.

हालांकि, पुलिस के प्रेस नोट में यह जानकारी आरोपी से पूछताछ में बताए गए घटनाक्रम के रूप में दर्ज है. यह पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

चार दिन पहले हुई कथित मारपीट और धमकी के बाद आरोपी के मन में नौशाद के प्रति रंजिश पैदा हो गई. इसके बाद उसने शिक्षक को निशाना बनाने की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर 2026 को गौरव तमंचा और कारतूस लेकर नौशाद के स्कूल के बाहर पुलिया के पास पहुंचा. आरोप है कि जैसे ही नौशाद स्कूल से बाहर निकले, गौरव ने उन पर फायरिंग कर दी.

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बताया गया कि आरोपी ने तीन फायर किए. इनमें से दो गोलियां नौशाद के पेट में लगीं. गोली लगने के बाद नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया. उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. फायरिंग के बाद नौशाद जान बचाने के लिए स्कूल के अंदर भागे, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी 

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी गौरव की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. पुलिस के अनुसार, बाद में गौरव खुद थाना नजीबाबाद पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें कब्जे में लिया गया.

दो तमंचे और कारतूस बरामद 

नजीबाबाद पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी के पास से दो अवैध तमंचे, सात जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, सभी 315 बोर बरामद किए गए हैं. इसके अलावा घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा दो खोखा कारतूस भी बरामद किए गए.

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बताई गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (UP20CK0770) को भी कब्जे में लिया है. मामले में पहले धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. बरामदगी के बाद इसमें धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोतरी की गई है.

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आरोपी पर पहले से भी दर्ज हैं मुकदमें

पुलिस के अनुसार, गौरव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ नजीबाबाद और मंडावली थानों में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ वर्ष 2024 में थाना मंडावली में धारा 392/411 और थाना नजीबाबाद में धारा 392/411 के मुकदमे दर्ज हैं. वर्तमान मामले में उसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

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