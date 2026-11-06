scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market Crash: US मार्केट में तबाही... झटके में 270 लाख करोड़ स्‍वाहा, अब भारत में क्‍या होगा?

एआई रेगुलेशन की वजह से अमेरिकी बाजार में देर रात भारी गिरावट देखने को मिली. S&P500 इंडेक्‍स झटके में 3.77 फीसदी या 290 अंक टूट गया, जबकि डॉऊ जोन्‍स में 3 फीसदी या 1600 अंकों से ज्‍यादा की गिरावट देखने को मिली. नैस्डैक 5.52% गिरकर 24,315.00 पॉइंट्स पर आ गया.

Advertisement
X
अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)
अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)

कल रात अमेरिकी बाजार के लिए 19 महीने का सबसे बुरा दिन रहा, क्‍योंकि AI रेगुलेशन की डर से अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. S&P500 इंडेक्‍स झटके में 3.77 फीसदी या 290 अंक टूट गया, जबकि डॉऊ जोन्‍स में 3 फीसदी या 1600 अंकों से ज्‍यादा की गिरावट देखने को मिली. नैस्डैक 5.52% गिरकर 24,315.00 पॉइंट्स पर आ गया. 

इस भारी गिरावट के चलते निवेशकों के 2.9 ट्रिलियन डॉलर या करीब 270 लाख करोड़ रुपये स्‍वाहा हो गया. इस भारी गिरावट में एनविडिया के शेयर 9 फीसदी तक टूट गए, माइक्रॉन टेक के शेयरों में 17 फीसदी की गिरावट आई. सेमीकंडक्‍टर ईटीएफ में 70 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखने को मिली. 

नैस्डैक कंपोजिट 6 अक्टूबर के अपने रिकॉर्ड-हाई क्लोज से 10% से ज़्यादा नीचे बंद हुआ, जिससे टेक्निकल करेक्शन कन्फर्म हुआ. AI डेटा सेंटर के लिए कंपोनेंट देने वाली चिप बनाने वाली कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई, वहीं बुधवार को तेजी के बाद दूसरे बड़े टेक स्टॉक्स में भी गिरावट आई. मेटा प्लेटफॉर्म्स में 4% की गिरावट आई, जबकि Amazon.com और वर्णमाला (GOOGL.O) में 2.2% की गिरावट आई. रॉयटर्स की रिपोर्ट का कहना है कि यह 19 महीनों में सबसे बड़ी डेली गिरावट है. 

सम्बंधित ख़बरें

मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की हार से कैसे झूमे दुनियाभर के शेयर बाजार, देखें ब्लैक & व्हाइट
ट्रंप की ताकत घटी तो भारत को क्या फायदा होगा?
Trump Lost Impact Stock Market
ट्रंप की हार पर US से भारत तक शेयर बाजार में जश्न, सेंसेक्स 2000 अंक उछला
Stock Market Crash
शेयर बाजार बमबम, लेकिन ये चर्चित शेयर हुआ क्रैश, अचानक 17% टूटा!
Donald Trump Networth Fall
सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे ट्रंप, नतीजे आते ही यहां लगी ₹690Cr की चोट
Advertisement

बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद निवेशकों को आशंका है कि AI डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं. इससे AI कंपनियों की भविष्य की कमाई और भारी निवेश पर सवाल उठे और चिप कंपनियों में तेज बिकवाली ने गिरावट को और बढ़ा दिया. 

भारतीय बाजार में क्‍या होगा? 
अगर हम भारतीय बाजार का इंडिकेटर Gift Nifty को देखें तो अभी ये निगेटिव में है और 127 अंकों की गिरावट का संकेत दे रहा है, जिसका मतलब है कि भारतीय बजाार आज निगेटिव पर खुल सकता है. हालांकि, एक्‍सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत में एआई के कम एक्‍सपोजर के कारण उतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी, जितना की अमेरिकी बाजार में देखने को मिली है. 

गौरतलब है कि भारतीय बाजार पिछले 6 दिनों से लगातार तेजी दिखा रहा था, जिस कारण इसका मार्केट कैप भी 5 ट्रिलियन को पार कर गया. हालांकि, आज गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न्यूजीलैंड को लगा जोर का झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुआ ये धुरंधर, निक केली की टीम में एंट्री |
    'वो बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है, लोन के नाम पर मुझे फंसाया...' मौत से पहले रैपिडो ड्राइवर ने बनाया वीडियो, बयां की पूरी कहानी |
    Dhanteras Katha: धनतेरस की रात क्यों जलाया जाता है यम दीपक? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा |
    ट्रंप की पार्टी हारी, अब मस्क की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानिए कैसे |
    Stock Market Crash: US मार्केट में तबाही... झटके में 270 लाख करोड़ स्‍वाहा, अब भारत में क्‍या होगा? |
    दिल्ली-NCR में सांसों का 'आफतकाल', 9 इलाकों में AQI 400 के पार |
    बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड संग दिखीं माधुरी दीक्षित! मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में छाया फैमिली का स्टाइल, VIDEO |
    'TV की मंथरा', सगी बहन बनी सौतन, 3 दिन तक सड़ती रही लाश, एक्ट्रेस की दर्दनाक दास्तां |
    अनानास के चक्कर में गई शेफ की नौकरी! पिज्जा को लेकर ऑस्ट्रेलिया में हुआ अनोखा विवाद |
    यूजीसी नियम, कौन बैकफुट पर 
    Advertisement