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Samsung Galaxy F70 5G की पहली सेल आज, ₹2,000 सस्ता मिल रहा फोन, जानें ऑफर

सैमसंग के Galaxy F70 5G की बिक्री आज से शुरू हो गई है. इस स्मार्टफोन को कंपनी ने हाल ही में भारत में लॉन्च किया था. चूंकि अब 10 हजार के फोन मार्केट में उतने हैं नहीं, इसलिए इस सेग्मेंट को ही अब लोग बजट मान रहे हैं.

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Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारत में 3 अगस्त को लॉन्च होगा. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारत में 3 अगस्त को लॉन्च होगा. (Photo: Samsung)

सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy F70 5G हाल ही में लॉन्च कर दिया था. आज से इस फोन की सेल शुरू हो गई है. कंपनी का यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर आया है, जो 20 हजार रुपये के बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड का 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इसकी खासियत सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है. फोन में Super AMOLED डिस्प्ले, कैमरे में हाथ हिलने से होने वाले धुंधलेपन को कम करने वाली तकनीक और स्क्रीन की सेफ्टी के लिए Gorilla Glass Victus भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: सैमसंग का दिवाली धमाका: AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर बंपर छूट, बचा सकते हैं 20 हजार से भी ज्यादा

इस फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये है. ऐसे में सवाल है कि क्या Galaxy F70 5G इस कीमत पर दूसरे स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा, या फिर इसके कुछ फीचर्स सिर्फ कागजों पर अच्छे नजर आते हैं?

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Samsung Galaxy F70 5G की कीमत और सेल

Samsung Galaxy F70 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है. वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 22,999 रुपये में मिलेगा. लॉन्च ऑफर के तहत बैंक डिस्काउंट मिलने पर शुरुआती मॉडल की इफेक्टिव कीमत 17,999 रुपये तक हो सकती है. हालांकि, यह छूट बैंक और ऑफर की कंडीशन्स पर निर्भर करेगी.

कैमरे में OIS, यानी फोटो खींचते समय कम होगी परेशानी

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Galaxy F70 5G में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ आता है. सैमसंग इसे No Shake Cam कह रहा है. आसान भाषा में समझें तो फोन हाथ में थोड़ा हिलने पर OIS कैमरे की हलचल को संभालने में मदद करता है. इससे फोटो में धुंधलापन कम हो सकता है और वीडियो भी ज्यादा स्थिर दिख सकते हैं. हालांकि, इससे हर तस्वीर या वीडियो पूरी तरह स्थिर होने की गारंटी नहीं मिलती.

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इसके अलावा फोन में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है. सामने की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉल की जा सकती है. 

Super AMOLED स्क्रीन और Gorilla Glass Victus

फोन में 6.7 इंच की फुल एचडी+ Super AMOLED स्क्रीन दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है, जिससे स्क्रॉलिंग और स्क्रीन पर मूवमेंट सामान्य 60Hz डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा स्मूद महसूस हो सकते हैं.

एक और खास बात यह है कि स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा मिलती है. इस कीमत में यह एक ध्यान देने लायक फीचर है. हालांकि, ग्लास सुरक्षा होने का मतलब यह नहीं है कि फोन गिरने पर स्क्रीन टूटेगी ही नहीं. फोन में IP54 रेटिंग भी है, जो धूल और पानी के छींटों से सीमित सुरक्षा देती है. इसे पूरी तरह वॉटरप्रूफ फोन नहीं समझना चाहिए.

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Exynos प्रोसेसर और 5,000mAh की बैटरी

Galaxy F70 5G में सैमसंग का इनहाउस Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. यह रोजमर्रा के काम, सोशल मीडिया, वीडियो देखने और सामान्य मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है. 

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फोन में 5,000mAh की बैटरी है, जो सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन चलने की उम्मीद जगाती है. इसमें 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

स्टोरेज के मामले में फोन के दोनों मॉडल 128GB जगह देते हैं. जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन Android 15 पर आधारित One UI 7 के साथ आता है. सैमसंग ने इसके लिए चार जेनेरेशन तक Android OS अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कही है. लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक अहम बात हो सकती है.

क्या ₹20,000 के बजट में इसे खरीदना चाहिए?

Samsung Galaxy F70 5G की सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलित फीचर सेट है. इसमें OIS वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा, बड़ी Super AMOLED स्क्रीन, Gorilla Glass Victus और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा मिलता है. सैमसंग के ब्रांड और सर्विस नेटवर्क को प्रायॉरिटी देने वाले खरीदारों के लिए यह एक विकल्प बन सकता है.

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