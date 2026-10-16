सैमसंग का दिवाली धमाका: AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर बंपर छूट, बचा सकते हैं 20 हजार से भी ज्यादा

दिवाली पर घर के लिए नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो Samsung के नए ऑफर आपके काम आ सकते हैं. कंपनी ने अपने Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर ₹20,000 तक कैशबैक, ₹888 से शुरू होने वाली EMI और चुनिंदा प्रोडक्ट पर बिना डाउन पेमेंट खरीदारी का विकल्प दिया है. इसके अलावा, कंपनी कुछ प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा वारंटी का फायदा भी दे रही है. ये ऑफर 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे.

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₹20,000 तक कैशबैक, ₹888 से EMI और बिना डाउन पेमेंट खरीदारी

Samsung के मुताबिक, दिवाली ऑफर के तहत चुनिंदा होम अप्लायंसेज खरीदने पर ग्राहकों को ₹20,000 तक कैशबैक मिल सकता है. कंपनी Samsung Finance+ के जरिए आसान फाइनेंसिंग और ₹888 से शुरू होने वाली EMI का विकल्प भी दे रही है. कुछ प्रोडक्ट पर जीरो डाउन पेमेंट की सुविधा है, यानी खरीदारी के समय शुरुआत में अलग से डाउन पेमेंट नहीं देना होगा.

कंपनी ने इसके साथ Triple Zero Offer भी पेश किया है. इसके तहत पात्र Bespoke AI डिजिटल अप्लायंसेज पर जीरो डाउन पेमेंट, जीरो प्रोसेसिंग फीस और बिना ब्याज वाली EMI का फायदा मिल सकता है. यह सुविधा 6 से 10 महीने की अवधि के लिए है. इसके लिए Samsung ने IDFC FIRST Bank, HDB Financial Services और TVS Credit के साथ साझेदारी की है.

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वारंटी पर भी मिल रहा है फायदा

Samsung अपने चुनिंदा होम अप्लायंसेज पर Samsung Care+ के तहत वारंटी का फायदा भी दे रही है. कंपनी के अनुसार, एक साल की वारंटी खरीदने पर पात्र प्रोडक्ट के साथ तीन साल तक की अतिरिक्त वारंटी बिना अतिरिक्त कीमत के मिल सकती है. यह सुविधा लागू नियमों और शर्तों के मुताबिक होगी.

फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी जैसे होम अप्लाइंस आमतौर पर कई साल तक इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसे में खरीदारी के समय मिलने वाली छूट के साथ वारंटी की शर्तें भी देखना जरूरी है. कस्टमर्स को यह समझना चाहिए कि अतिरिक्त वारंटी किन खराबियों को कवर करती है और किन स्थितियों में इसका फायदा नहीं मिलेगा.

अब फ्रिज बताएगा कि अंदर क्या रखा है

Samsung के Bespoke AI प्रोडक्ट की चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि कंपनी फ्रिज जैसे घरेलू उपकरणों में AI और स्मार्ट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रही है. इसके Family Hub रेफ्रिजरेटर में AI Vision और AI Food Manager जैसे फीचर दिए गए हैं.

कंपनी के मुताबिक, फ्रिज में रखी हुई खाने की चीजों को पहचानने और उनकी सूची बनाने में AI मदद कर सकता है. इससे घर में मौजूद सामान का हिसाब रखने, एक्सपायरी डेट पर नजर रखने और उपलब्ध सामग्री के आधार पर रेसिपी के सुझाव पाने में मदद मिलती है. SmartThings Food के जरिए खाना बनाने के निर्देश भी मिल सकते हैं. हालांकि, फीचर की उपलब्धता और पहचान की सटीकता मॉडल और इस्तेमाल की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकती है.

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इसका इस्तेमाल खास तौर पर उन घरों में उपयोगी हो सकता है, जहां अक्सर यह भूल जाते हैं कि फ्रिज में कौन-सी सब्जी या खाने का सामान रखा है. सही तरीके से इस्तेमाल होने पर ऐसे फीचर सामान की बेहतर योजना बनाने और खाना बर्बाद होने की संभावना कम करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि AI हर सामान को अपने आप पहचान लेगा या एक्सपायरी डेट की पूरी जानकारी बिना किसी इनपुट के हमेशा सही देगा.

कहां और कब तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा?

Samsung के मुताबिक, ग्राहक इन ऑफर को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर के जरिए देख सकते हैं. ऑफर 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे. कैशबैक, EMI, वारंटी और अन्य लाभ चुने गए प्रोडक्ट तथा लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकते हैं.

अगर आप दिवाली पर नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ कैशबैक देखकर फैसला न करें. पहले मॉडल की कुल कीमत, बिजली की खपत, क्षमता, वारंटी और EMI की कुल लागत की तुलना करें. बिना ब्याज EMI का फायदा तभी सही मायने में उपयोगी है, जब उसमें कोई एक्स्ट्रा शुल्क न हो और पेमेंट की शर्तें आपके बजट के हिसाब से ही हों.

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