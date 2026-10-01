बुध का नक्षत्र परिवर्तन आज, 12 दिन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. इसलिए बुध की चाल में बदलाव का असर नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है. अक्टूबर की शुरुआत में बुध ने अपना नक्षत्र बदला है. 1 अक्टूबर 2026 को बुध राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध यहां 12 अक्टूबर तक रहेंगे.

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स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है और इसके स्वामी राहु माने जाते हैं. बुध और राहु के इस संयोग को बुद्धि, संवाद, व्यापार और नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान कुछ राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव, कारोबार में लाभ, अटके काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने जैसे परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि राहु के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने काम की सराहना मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से पदोन्नति या मनचाही जगह ट्रांसफर से जुड़ी इच्छा पूरी होने के योग बन सकते हैं. कारोबार करने वालों को नई डील या किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर से फायदा मिल सकता है. आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के लिए खास माना जा रहा है. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. विदेश जाने या उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में भी प्रगति हो सकती है. रुकी हुई यात्रा पूरी होने के योग बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय नई शुरुआत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. कारोबार में कोई नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ काम की पहचान भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और अनावश्यक खर्च कम होने से बचत बढ़ सकती है. जीवनसाथी का सहयोग भी मिल सकता है.

तुला राशि

बुध इस समय तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं और अब स्वाति नक्षत्र में पहुंचे हैं. ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए यह बदलाव विशेष माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान विरोधियों पर बढ़त मिल सकती है और पुराने तनाव कम हो सकते हैं. अचानक धन मिलने के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है. बातचीत करने की क्षमता बेहतर होगी.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के योग बन सकते हैं. मेहनत का परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के संकेत हैं. सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है.

क्या है स्वाति नक्षत्र?

स्वाति 27 नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र माना जाता है. इसका स्वामी राहु है और यह तुला राशि से संबंधित है. 2026 में बुध के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश की तारीख को लेकर उपलब्ध पंचांग गणनाओं में समय में थोड़ा अंतर दिखता है, लेकिन 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच बुध के स्वाति नक्षत्र में रहने की बात प्रमुख स्रोतों में दी गई है.

ज्योतिषीय मान्यताओं में बुध को वाणी, बुद्धि, गणना, व्यापार और संचार से जोड़ा जाता है. इसलिए इस अवधि को खासतौर पर पढ़ाई, बातचीत, कारोबार, नौकरी और आर्थिक फैसलों के संदर्भ में देखा जा रहा है. वहीं राहु के प्रभाव के कारण किसी भी बड़े आर्थिक या करियर से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना बेहतर माना जाता है.

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