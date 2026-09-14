बेवफाई, बेशर्मी और वो काली ड्रेस... एक राजुकमारी के बदले की कहानी, जिसे दुनिया ने कहा Revenge Dress

29 जून 1994 की रात ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए बेहद असहज थी. प्रिंस चार्ल्स का एक टीवी इंटरव्यू प्रसारित होने वाला था, जिसमें वह अपनी शादीशुदा जिंदगी और प्रिंसेस डायना के साथ रिश्ते पर खुलकर बात करने वाले थे लेकिन उसी रात लंदन में कुछ ऐसा हुआ, जिसने चार्ल्स के इंटरव्यू की पूरी चर्चा को पीछे छोड़ दिया. प्रिंसेस डायना लंदन की सर्पेंटाैइन गैलरी में आयोजित वैनिटी फेयर की एक पार्टी में पहुंचीं और उन्होंने काले रंग की एक बेहद फिटिंग, ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी. घुटनों से ऊपर तक जाती इस ड्रेस के साथ उन्होंने मोतियों का चोकर, काले हील्स और लाल नेलपेंट लगाया था. कुछ ही घंटों में दुनियाभर के अखबारों और तस्वीरों में डायना छा गईं. बाद में इसी ड्रेस को नाम मिला रिवेंज ड्रेस.

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लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात डायना ने ऐसी ड्रेस पहनी ही क्यों? इसकी कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है. दरअसल, डायना ने इस कार्यक्रम के लिए पहले किसी और ड्रेस का चुनाव किया था. वह वेलेंटिनो का गाउन पहनने वाली थीं, लेकिन फैशन हाउस की ओर से उनके आउटफिट की जानकारी पहले ही प्रेस में लीक हो गई. डायना इससे नाराज हुईं और उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदल दिया. इसके बाद उन्होंने क्रिस्टिना स्टैंबोलियान की वह काली ड्रेस चुनी, जिसे उन्होंने करीब तीन साल पहले खरीदा था लेकिन तब पहनने की हिम्मत नहीं की थी. खुद डिजाइनर ने बताया था कि डायना को यह ड्रेस उस समय कुछ ज्यादा ही बोल्ड लगी थी लेकिन 29 जून 1994 की रात शायद यही बोल्डनेस वह संदेश थी, जिसकी जरूरत उन्हें महसूस हुई.

प्रिसेंस डायना की वो ब्लैक ड्रेस (Photo: Getty)

उस रात की टाइमिंग ने इस ड्रेस को इतिहास में दर्ज कर दिया. जिस समय डायना सर्पेंटाइन गैलरी पहुंच रही थीं. उसी रात टीवी पर प्रिंस चार्ल्स का इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था. पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार और सम्मानजनक रहे हैं. चार्ल्स ने पहले हां कहा लेकिन फिर यह जोड़ दिया कि वह तब तक वफादार रहे, जब तक उनकी शादी पूरी तरह टूट नहीं गई. यह पहली बार था जब चार्ल्स ने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी में बेवफाई की ओर इशारा किया और कैमिला पार्कर बाउल्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों को लगभग खुलेतौर पर स्वीकार कर लिया. उस समय चार्ल्स और डायना अलग रह रहे थे और उनका वैवाहिक संकट पहले से ही सार्वजनिक था.

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ऐसे वक्त में डायना चाहतीं तो घर में रह सकती थीं, कार्यक्रम रद्द कर सकती थीं या मीडिया से दूरी बना सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वह उसी शाम उस कार्यक्रम में पहुंचीं, जहां उन्हें पता था कि दुनियाभर की निगाहें उन पर होंगी. यही वजह है कि उस ड्रेस को सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं माना गया. मीडिया ने इसे रिवेंज ड्रेस कहना शुरू कर दिया यानी ऐसी ड्रेस जिसे किसी महिला ने अपने पति की बेवफाई के बाद यह दिखाने के लिए पहना कि वह टूटकर भी कमजोर नहीं हुई है.

कैमिला के साथ चार्ल्स.

क्रिस्टिना स्टैंबोलियान की बनाई यह काली सिल्क ड्रेस ऑफ शोल्डर थी और इसका हेमलाइन घुटनों से ऊपर था. उस दौर में ब्रिटिश शाही परिवार की किसी महिला के लिए ऐसा आउटफिट काफी साहसी कदम था. खासकर इसलिए भी कि काला रंग शाही परंपरा में आमतौर पर शोक से जुड़ा माना जाता था. डायना ने इसके साथ चमकदार लाल नेलपेंट लगाया, जो उनके सामान्य शाही लुक से अलग था. डिजाइनर स्टैंबोलियान ने बाद में डायना के इस चुनाव की तुलना स्वान लेक की ब्लैक स्वान ओडिले से की. एक ऐसी महिला जो मासूमियत के बजाय गुस्से, आत्मविश्वास और ताकत का रूप चुनती है.

सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस रात चार्ल्स ने अपनी कहानी दुनिया को बताने के लिए एक लंबा टीवी इंटरव्यू दिया था, लेकिन तस्वीरों के स्तर पर मीडिया की कहानी कुछ और बन गई. चार्ल्स की स्वीकारोक्ति गंभीर राजनीतिक और राजशाही संबंधी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन डायना की तस्वीरें अगले दिन अखबारों में बेहद प्रमुखता से छपीं. उस समय की रिपोर्टों में भी यह साफ दिखता है कि चार्ल्स पहले से ही मीडिया के दबाव और डायना की लोकप्रियता के मुकाबले अपनी सार्वजनिक छवि को संभालने की कोशिश कर रहे थे.

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वैनिटी फेयर के इवेंट में प्रिंसेस डायना (Photo: Getty)

डायना के लिए भी यह सिर्फ एक रात का फैशन मोमेंट नहीं था. 1994 का यह दौर उनके जीवन का एक नया पड़ाव था. चार्ल्स से अलग होने के बाद वह धीरे-धीरे उस शाही भूमिका से बाहर निकलती दिखाई दे रही थीं, जिसमें उनसे हमेशा संयमित, मर्यादित और पारंपरिक दिखने की अपेक्षा की जाती थी. उनका फैशन भी बदल रहा था और वह ऐसे कपड़े चुन रही थीं जिनमें उनकी अपनी पसंद और व्यक्तित्व ज्यादा साफ दिखाई देता था इसलिए रिवेंज ड्रेस को उनकी जिंदगी के उस बड़े बदलाव के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है.

इस ड्रेस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. 1997 में अपनी मौत से कुछ महीने पहले डायना ने कई मशहूर कपड़ों की चैरिटी नीलामी की, जिसमें यह ड्रेस भी शामिल थी. उस नीलामी से मिले पैसे कैंसर और एड्स से जुड़ी चैरिटीज के लिए जुटाए गए. ड्रेस करीब 39,098 पाउंड में बिकी थी. करीब तीन दशक बाद 2026 में यह फिर खबरों में है क्योंकि इसे 9 दिसंबर 2026 को दोबारा नीलाम किया जा रहा है और इसकी अनुमानित कीमत 110,000 से 220,000 पाउंड रखी गई है.

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