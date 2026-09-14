कढ़ी चावल में इतना बटर देखकर बोले लोग- खाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस करा लें!

सोशल मीडिया पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स के अनोखे और हैरान करने वाले वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. कभी किसी डिश में जरूरत से ज्यादा चीज डाल दी जाती है, तो कभी मसालों की भरमार लोगों का ध्यान खींच लेती है. कोका-कोला वाला ऑमलेट भी ऐसे ही अजीबोगरीब फूड एक्सपेरिमेंट्स में शामिल रहा है. अब कढ़ी चावल की एक प्लेट सोशल मीडिया पर चर्चा में है

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सोशल मीडिया पर स्ट्रीट फूड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वेंडर कढ़ी चावल की एक प्लेट में करीब 100 ग्राम बटर डालता नजर आ रहा है. वीडियो को एक फूड ब्लॉगर ने रिकॉर्ड किया था, जिसे X पर सचया नाम के यूजर ने शेयर किया. पोस्ट को अब तक 5.19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियो में वेंडर पहले प्लेट में जीरा राइस परोसता है. इसके बाद वह उस पर बटर का एक बड़ा स्लैब रख देता है. फिर राइस के ऊपर गरमा-गरम कढ़ी डाली जाती है. साथ में रॉ अनियन और आखिर में मसाला डालकर प्लेट तैयार की जाती है.

देखें वीडियो

Medical insurance really gave some people the confidence to eat like tomorrow’s hospital bill is already covered.



100g butter dumped on a single plate kadhi chawal..bro, that’s not a meal, that’s a health insurance claim waiting to happen. pic.twitter.com/No2JTqdLFd — Sachya (@sachya2002) September 12, 2026

वेंडर के मुताबिक, लोग इस डिश को काफी पसंद करते हैं. इसकी कीमत 130 रुपये प्रति प्लेट है. वीडियो रिकॉर्ड होने के दौरान ही ऐसी पांच प्लेट तैयार हो चुकी थीं.

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वीडियो शेयर करते हुए सचया ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि मेडिकल इंश्योरेंस ने कुछ लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया है, जैसे हॉस्पिटल का बिल पहले से ही कवर हो. उन्होंने 100 ग्राम बटर वाली इस प्लेट को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का इंतजार करती मील तक बता दिया.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि यह देखकर उनकी आर्टरीज मदद के लिए चिल्ला रही थीं. वहीं कई लोगों ने इतनी मात्रा में बटर देखकर हैरानी जताई.

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