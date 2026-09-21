सैम ऑल्टमैन से भी ज्यादा अमीर निकला OpenAI का ये शख्स, दौलत 2.3 लाख करोड़

OpenAI का नाम आते ही सबसे पहले Sam Altman का नाम याद आता है. लेकिन दौलत के मामले में इस बार कहानी कुछ अलग है. ओपनएआई के Co-founder Greg Brockman ने पहली बार Forbes 400 की लिस्ट में जगह बनाई है. फोर्ब्स के मुताबिक, ब्रॉकमैन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 25.5 अरब डॉलर है. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये बैठती है.

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ब्रॉकमैन इस साल फोर्ब्स 400 में शामिल होने वाले सबसे अमीर नए सदस्य हैं. 2026 की लिस्ट में वह अमेरिका के 45वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी ज्यादातर दौलत OpenAI में उनकी हिस्सेदारी से आती है. कोर्ट में दिए गए एक बयान के मुताबिक, ओपनएआई में ब्रॉकमैन की हिस्सेदारी की वैल्यू 20 अरब डॉलर से ज्यादा और करीब 30 अरब डॉलर तक हो सकती है. आइए जानते हैं, कैसे कमाई इतनी सारी दौलत?

सैम ऑल्टमैन से इतनी ज्यादा दौलत

यहां सबसे दिलचस्प बात सैम ऑल्टमैन को लेकर है. OpenAI के सीईओ ऑल्टमैन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 3.3 अरब डॉलर है. यानी ब्रॉकमैन की दौलत उनसे कई गुना ज्यादा है. ऑल्टमैन की दौलत कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि उनके पास ओपनएआई में सीधी Equity नहीं है.

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ग्रेग ब्रॉकमैन की कहानी भी काफी अलग है. उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन एक साल बाद कॉलेज छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने MIT में भी पढ़ाई की, लेकिन वहां से भी डिग्री पूरी नहीं की. इसके बाद वह स्ट्राइप से जुड़े और कंपनी के शुरुआती कर्मचारियों में शामिल रहे.

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OpenAI ने बदली पूरी कहानी

2015 में ब्रॉकमैन ने स्ट्राइप छोड़ दिया और ओपनएआई की शुरुआत करने वाले लोगों में शामिल हो गए. शुरुआती दौर में वह कंपनी के टेक्निकल सिस्टम और Infrastructure पर काम कर रहे थे. ChatGPT के आने के बाद ओपनएआई की पहचान पूरी दुनिया में बढ़ी और इसके साथ कंपनी में ब्रॉकमैन की हिस्सेदारी की वैल्यू भी तेजी से बढ़ी.

फोर्ब्स के मुताबिक, ओपनएआई की वैल्यूएशन करीब 852 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. यही वजह है कि ब्रॉकमैन की हिस्सेदारी ने उनकी नेटवर्थ को अरबों डॉलर तक पहुंचा दिया.

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एक समय अरबपति बनने का सपना था

दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉकमैन ने कभी अपनी डायरी में यह तक लिखा था कि वह 1 अरब डॉलर कैसे कमाएंगे. आज उनकी एस्टिमेटेड दौलत 25 अरब डॉलर से ज्यादा है. यानी ओपनएआई की सफलता ने सिर्फ AI की दुनिया नहीं बदली, बल्कि कंपनी के शुरुआती लोगों की दौलत भी कई गुना बढ़ा दी.

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