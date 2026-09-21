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800 सालों की अटूट आस्था: सहारनपुर में शुरू हुआ ऐतिहासिक छड़ी मेला, म्हाड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

सहारनपुर में गंगोह रोड स्थित म्हाड़ी पर श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज का 800 साल पुराना ऐतिहासिक छड़ी मेला धूमधाम से आयोजित हो रहा है. तीन दिवसीय इस मेले में श्रद्धालु नीले झंडे और 26 छड़ियों के साथ निशान चढ़ाकर मन्नतें मांग रहे हैं. सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सीसीटीवी और पुलिस बल तैनात किया है.

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नेजा चढ़ाने और मन्नत मांगने की सदियों पुरानी परंपरा (Photo- ITG)
नेजा चढ़ाने और मन्नत मांगने की सदियों पुरानी परंपरा (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: सहारनपुर में आस्था और परंपरा का प्रतीक श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज का ऐतिहासिक छड़ी मेला पूरे धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है. गंगोह रोड स्थित गोगा जी महाराज की म्हाड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. दूर-दराज के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर नीले झंडे और निशान चढ़ा रहे हैं. 

करीब 800 वर्षों से चली आ रही इस मेले की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर आयोजित होने वाले इस मेले में नेजा और 26 छड़ियां शोभायात्रा के साथ म्हाड़ी पर पहुंचती हैं. तीन दिन तक चलने वाले इस गुघाल मेले में गोगा जी महाराज के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है.

श्रद्धालु परिवार और संगत के साथ म्हाड़ी पर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु निशान चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं. मान्यता है कि गोगा जी महाराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है. इसी आस्था के चलते हर साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. नीले झंडों और छड़ियों के साथ उमड़ रही भीड़ मेले की भव्यता बढ़ा रही है. मेले में आस्था, भक्ति और पुरानी परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है।.

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श्रद्धालु मोहन भारद्वाज ने बताया कि वह बचपन से ही गोगा जी महाराज की म्हाड़ी पर आते रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाबा जाहरवीर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होने की मान्यता है. वहीं, रीना अरोड़ा ने बताया कि म्हाड़ी पर आकर उन्हें काफी अच्छा लगा और यह सहारनपुर का महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है. उन्होंने कहा कि लोग संगत के साथ यहां पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं. श्रद्धालु अनूप कुमार ने बताया कि हर साल हजारों की संख्या में लोग निशान चढ़ाने के लिए यहां पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं.

एक और श्रद्धालु शालिनी गर्ग ने बताया कि वह सहारनपुर की रहने वाली हैं और पिछले 16 वर्षों से लगातार गोगा जी महाराज की म्हाड़ी पर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होने की मान्यता है. श्रद्धालुओं के इन अनुभवों से मेले के प्रति लोगों की गहरी आस्था साफ दिखाई दे रही है. मेले में परिवारों और संगत के साथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

मेले को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है, श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपनी परंपरा निभाते हुए पूजा-अर्चना कर रहे हैं. गोगा जी महाराज के जयकारों से पूरा मेला परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है. नीले झंडों और छड़ियों के साथ उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ सहारनपुर की सदियों पुरानी आस्था और परंपरा की भव्य तस्वीर पेश कर रही है.

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