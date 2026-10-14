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ChatGPT के ऑफिस में टॉयलेट पेपर में छिपा मिला रिकॉर्डिंग डिवाइस, AI से आरोपी पकड़ा

ChatGPT मेकर OpenAI के ऑफिस में चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग करने का मामला सामने आया है, जिसपर आरोप है कि सऊदी के एक इंजीनियर ने टॉयलेट पेपर में छिपाकर जासूसी को अंजाम दिया. डिवाइस को रिकॉर्डिंग और कैमरे से भी कनेक्ट किया. FBI ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

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OpenAI का इंजीनियर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार. (Photo: AI Generated)
OpenAI का इंजीनियर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार. (Photo: AI Generated)

चोरी छिपे रिकॉर्डिंग और जासूसी करने का एक मामला सामने आया है, जहां अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित OpenAI ऑफिस में सऊदी के एक इंजीनियर ने चोरी छिपे रिकॉर्डिंग करने के लिए टॉयलेट पेपर में लपेटकर एक डिवाइस को लगाया. आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जो सऊदी का मूल निवासी है. 

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग (DOJ) के मुताबिक, OpenAI में बतौर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले सऊदी मूल निवासी को गिरफ्तार किया है. उनपर आरोप है कि एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूप में चोरी छिपे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रहे थे. 

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब सेंसटिव AI रिसर्च सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. कंपनियों और सरकारों के बीच टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट को अपनी तरफ खींचने की होड़ मची है. एडवांस्ड AI की मदद से आर्थिक और रणनीतिक तौर पर भी बढ़त हासिल की जा सकती है. 

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30 सितंबर को लगा मिला डिवाइस 

DOJ के मुताबिक, 30 सितंबर को OpenAI को सैन फ्रांसिस्को बेस्ड इमारत के एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूप में टीवी के पीछे USB पोर्ट में लगा हुआ एक डिवाइस मिला था. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT का खेल खत्म? OpenAI ने लॉन्च किया ऐसा AI जो आपके बिना भी करता रहेगा काम

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अंगूठे के आकार का डिवाइस किया था इंस्टॉल 

FBI को दी गई शिकायत के आधार पर अंगूठे के आकार का यह डिवाइस टॉयलेट पेपर में छिपाया गया था. इसमें एक माइक्रोफोन भी लगा था और कैमरे से कनेक्ट था. रिपोर्ट के मुताबिक, इसको करीब 28 सितंबर को लगाया था. 

यह भी पढ़ें: OpenAI को बड़ा झटका! सेफ्टी लीडर ने छोड़ी कंपनी, बोले AI का ये रास्ता ठीक नहीं!

आरोपी के बैक में इस तरह का डिवाइस मिला 

जांच के दौरान अलफोजान के निजी बैग में इसी तरह का एक कस्टमाइज डिवाइस भी मिला. OpenAI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि कि डिवाइस को लगाने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है. वह सितंबर 2020 से अमेरिका में कानूनी रूप से स्थायी निवासी है. 

अलफोजान को अगर इस मामले का दोषी पाया जाता है तो उनको 5 साल तक की जेल, 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपये) का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है. 

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