scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9000mAh बैटरी, 200MP कैमरा, 120X जूम..., लॉन्च हुआ OnePlus 16 5G, ये है कीमत

OnePlus 16 को चीन में लॉन्च कर दिया है और अब आने वाले दिनों में इसको भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. यह एक पावरफुल फोन है, जो OnePlus 15 का अपग्रेड वर्जन है. OnePlus 16 में कई कमाल के फीचर्स हैं, जिसमें 9000mAh की बैटरी, 100W का चार्जर, 200MP कैमरा और 120X Zoom तक का सपोर्ट मिलेगा.

Advertisement
X
OnePlus 16
OnePlus 16

OnePlus ने अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप मोबाइल है. इसका नाम OnePlus 16 है. इसको अभी चीन में लॉन्च किया है. इसमें 9000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जर, 200MP का प्राइमरी कैमरा और पावरफुल मोबाइल चिपसेट दिया है. आने वाले दिनों में इसको भारत में लॉन्च किया जाएगा, हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है. 

OnePlus 16 को कई वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिनमें यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन हैं. इसको तीन कलर वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें मार्टिन मास्टरपीस, टूमॉरो स्टार और डार्क फॉरेस्ट है. 

OnePlus 16 5G के स्पेसिफिकेशन्स

सम्बंधित ख़बरें

Palm Payment system
चीन में कमाल है डिजिटल पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन
Smartphone screen protector
स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर पर सरकार का नया नियम, तुरंत करें चेक
पुराना स्मार्टफोन बनेगा 8,000 रुपये वाला डिवाइस, जानिए कैसे!
पुराना स्मार्टफोन बनेगा 8,000 रुपये वाला डिवाइस, जानिए कैसे!
OnePlus Nord CE6 Lite
7000mAh की बैटरी और 3,500 रुपये की कटौती, सेल में इतनी है कीमत

OnePlus 16 5G में 6.78 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसमें 185Hz रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 2000 Nits की पीक ब्राइटनेस दी है. यह एंड्रॉयड 16 बेस्ड ColorOS 17 पर काम करता है.    

OnePlus 16 5G का प्रोसेसर

OnePlus 16 5G को पावरफुल बनाने के लिए क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसको TSMC के 2nm प्रोसेस पर तैयार किया है और उसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5.01 GHz है. साथ ही इसमें तीन गेमिंग चिपसेट का इस्तेमाल किया है, ऐसे में यह कई हैवी गेमिंग को भी सपोर्ट मिलेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: साल भर में मार्केट से गायब हो गए 10000 रुपये वाले 5G स्मार्टफोन्स! कीमतें बढ़ कर हो गईं डबल, AI जिम्मेदार या कंपनियां?

OnePlus 16 5G का कैमरा 

OnePlus 16 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें ओप्पो की LUMO इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो डुअल AXIS OIS का सपोर्ट मिलता है.

50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है. 50MP का टेलीफीटो सेंसर दिया है, जिसमें 120X डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है. फ्रंट पर भी 50MP का कैमरा मिलता है. 

यह भी पढ़ें: iPhone नहीं ये खास तरह का स्मार्टफोन यूज करते हुए दिखे Meta CEO मार्क जकरबर्ग, जानिए क्या है कीमत-फीचर्स

OnePlus 16 5G की बैटरी 

OnePlus 16 5G में 9000mAh की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 100W का फास्ट चार्जर दिया है. साथ ही इसमें 50W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9000mAh बैटरी, 200MP कैमरा, 120X जूम..., लॉन्च हुआ OnePlus 16 5G, ये है कीमत |
    पंचकूला में कुख्यात गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम |
    दिल्ली-UP समेत उत्तर भारत में ठंड की दस्तक... थमी AC-पंखों की रफ्तार, 23 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट |
    गमले में आसानी से उगाएं काली मिर्च का पौधा, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत! जानें आसान तरीका |
    'रात की नींद में खलल से परेशान थे लोग', सउदी अरब ने इस वजह से रोका मिसाइल हमलों का अलर्ट? |
    भारत विरोधी इल्हान उमर के घर छापे, ट्रंप ने बेईमान बताया, भाई से शादी का कसते रहे हैं तंज |
    Ranabaali: भूख से मरे लाखों लोग, अंग्रेजों का कैसा था वो खूनी दौर? विजय की रणबाली में दिखेगा सच! |
    पूरे सऊदी में रेड अलर्ट, बंकर में प्रिंस, हूतियों का ताबड़तोड़ अटैक... जंग के 5 बड़े अपडेट |
    Gen Z Career: नौकरी बदलने से पहले ये चीज़ें देखती है नई पीढ़ी |
    ऋतिक-मिथुन जैसे बड़े सितारे, फिर भी हिंदी में सीमित रिलीज! रजनीकांत की जेलर 2 पर OTT का फंसा पेंच
    Advertisement