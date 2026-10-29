मुकेश अंबानी के हाथ में दिखा iPhone Air? वीडियो देखकर लोग कर रहे चर्चा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के हाथ में एक बेहद पतला स्मार्टफोन दिखाई दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या मुकेश अंबानी Apple का नया iPhone Air इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल, जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग से जुड़े एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मुकेश अंबानी अपने पोते पृथ्वी अंबानी के साथ नजर आते हैं. इसी दौरान उनके हाथ में दिख रहे फोन ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

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Mukesh Ambani is the richest man and still uses an iPhone Air😂 Ambani ji be like Grandson: "Here son, I have got Jio unlimited recharge done! Play PUBG If Ambani couldn't protect his children from phones, how can ordinary people protect their children from them? https://t.co/kRdd2fxr4G — Dr Priyanka (@Dr_Priyanka0) October 28, 2026

वीडियो में क्या दिखा?

यह वीडियो 28 अक्टूबर 2026 को मुंबई में हुए Jio Platforms की लिस्टिंग से जुड़े कार्यक्रम का है. वीडियो में मुकेश अंबानी अपने पोते पृथ्वी अंबानी को एक सफेद रंग का स्मार्टफोन देते दिखाई देते हैं. फोन का डिजाइन काफी पतला नजर आता है. यही वजह है कि लोग इसे iPhone Air से जोड़कर देख रहे हैं.

अभी तक इस बात की ऑफ़िशियल पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रहा फोन iPhone Air ही है. साथ ही, यह भी साफ नहीं है कि फोन मुकेश अंबानी का है या उनके बेटे आकाश अंबानी का. ऐसे में सिर्फ वीडियो देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा.

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iPhone Air की खासियत क्या है?

Apple का iPhone Air अपने पतले डिजाइन की वजह से चर्चा में रहा है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. फोन की मोटाई 5.64mm है और इसका वजन करीब 165 ग्राम है. इसमें Apple A19 Pro प्रोसेसर दिया गया है.

कैमरे की बात करें तो फोन के पीछे 48MP का कैमरा मिलता है. वहीं, स्टोरेज के लिए 256GB, 512GB और 1TB के विकल्प दिए गए हैं.

फोन को लेकर क्यों हो रही चर्चा?

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मुकेश अंबानी के हाथ में दिखने वाले फोन का डिजाइन iPhone Air जैसा लगने की वजह से यह वीडियो चर्चा में है. हालांकि, अभी तक फोन के मॉडल को लेकर कोई ऑफ़िशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि मुकेश अंबानी iPhone Air ही इस्तेमाल करते हैं. फिलहाल, वीडियो में दिख रहे फोन को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं.



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