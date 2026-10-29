जामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ को लेकर FIR दर्ज, प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है. यह FIR विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

और पढ़ें

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, FIR में किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है.

विश्वविद्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू की है.

पुलिस की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि तोड़फोड़ की घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे क्या वजह थी. हालांकि, घटना की तारीख, नुकसान की प्रकृति और आरोपियों की पहचान को लेकर अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है.

आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की घटना 28 अक्टूबर 2026 की रात से पहले, यानी 27 अक्टूबर की देर रात हुई थी.

विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, रात के दौरान परिसर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई. इस दौरान गेट और बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाने, गेट नंबर 4C को गिराने और CCTV कैमरों व उनके कंट्रोल रूम में तोड़फोड़ किए जाने के आरोप हैं.

Advertisement

यह घटना विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहे विवाद के बीच हुई. प्रशासन की शिकायत के आधार पर अब दिल्ली पुलिस ने 29 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

---- समाप्त ----