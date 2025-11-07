iPhone Air 2 में होगा बड़ा बदलाव, सामने आई तस्वीर, बदल सकता है डिजाइन

iPhone Air के बाद ऐपल इसका सक्सेसर लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी iPhone Air 2 पर काम कर रही है. iPhone Air को कंपनी ने इस साल सितंबर में लॉन्च किया था, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है. इस फोन में कंपनी ने सिंगल रियर कैमरा दिया है, जो 48MP का है.

हालांकि, iPhone Air के सक्सेसर में कंपनी डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है. iPhone Air 2 का रेंडर ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिससे अपकमिंग फोन के डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसके कुछ फीचर्स भी लीक हुए हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

लीक हुईं डिटेल्स

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने iPhone Air 2 का रेंडर शेयर किया है. इस तस्वीर से फोन के डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है. फोन सफेद रंग का है, जो पिछले वर्जन यानी iPhone Air जैसा ही है. सबसे बड़ा बदलाव स्मार्टफोन के कैमरा कॉन्फिग्रेशन में दिख रहा है.

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ नजर आ रहा है. अगर ऐसा होता है, तो ये फोन में बड़ा अपग्रेड होगा. iPhone Air में 48MP का सिंगल रियर कैमरा मिलता है. इसके अलावा स्मार्टफोन कोई दूसरा बदलाव नजर नहीं आ रहा है. डिजाइन लगभग iPhone Air जैसा ही है.

iPhone Air 2 की तस्वीर चीनी टिप्स्टर ने शेयर की. (Photo: Weibo/ Digital Chat Station)

हैंडसेट के बाईं ओर वॉल्यूम कंट्रोल और एक्शन बटन दिया गया है. वहीं दाईं ओर पावर बटन के साथ कैमरा कंट्रोल बटन दिख रहा है. रियर पैनल पर दो कैमरा के साथ LED फ्लैश और एक माइक्रोफोन दिया गया है. फोन में 6.5-inch का डिस्प्ले दिया जाएगा. कैमरा सेटअप 48MP + 48MP का होगा.

iPhone Air में क्या है खास?

ऐपल ने iPhone Air को भारत में 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. फोन 6.5-inch के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है.

स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000Nits की है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. फोन A19 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 48MP का फ्यूजन प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 18MP का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा दिया है.

