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अंबाला के होटल में छिपे थे पंजाब के दो नशा तस्कर, पुलिस ने 113 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

अंबाला में ANC टीम ने होटल में छिपे पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी तरनतारन के रहने वाले हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से 113 ग्राम हेरोइन, नकदी और अन्य सामान बरामद किया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी एक होटल में छिपकर बैठे हुए थे. पुलिस की एएनसी (ANC) टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 113 ग्राम हेरोइन, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरकीरत सिंह और गुलजीत सिंह के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने उन्हें अंबाला के एक होटल से गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से मिली हेरोइन की मात्रा 113 ग्राम बताई गई है. इसके अलावा, पुलिस ने नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया है.

इस कार्रवाई को अंबाला पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में बरामद नकदी की रकम, अन्य सामान का विवरण और आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की धाराओं का उल्लेख नहीं है. पुलिस की ओर से मामले की आगे की जांच और बरामदगी से जुड़े अन्य जानकारी मिलने पर तस्वीर और साफ हो सकेगी.

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