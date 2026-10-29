Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर आज इतने बजे खत्म हो जाएगा व्रत, जानें चांद निकलने का समय

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं का चांद के दीदार का इंतजार अब भी जारी है. गुरुवार, 29 अक्टूबर को सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखा है. शाम को पूजा और व्रत कथा के बाद अब सभी को चंद्रमा के निकलने का इंतजार है. कई शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय बीत चुका है, लेकिन बादलों और खराब मौसम के कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा है.

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ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चांद कितने बजे तक दिखेगा और महिलाएं कब अपना व्रत खोल सकेंगी? पंचांग के अनुसार, चंद्रोदय का समय शहर के हिसाब से अलग-अलग है. वहीं, आसमान में बादल छाए रहने या धुंध के कारण चांद के दर्शन में देरी हो सकती है.

दिल्ली-NCR में कितने बजे दिखेगा चांद?

दिल्ली में करवा चौथ के चांद के निकलने का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है. नोएडा में रात 8:16 बजे, गाजियाबाद में रात 8:16 बजे और गुरुग्राम में रात 8:18 बजे चंद्रोदय का समय बताया गया है. हालांकि, इन शहरों में बादलों की वजह से चांद नजर आने में देर हो सकती है.

आपके शहर में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद?

- दिल्ली: रात 8:17 बजे

- नोएडा: रात 8:16 बजे

- गाजियाबाद: रात 8:16 बजे

- गुरुग्राम: रात 8:18 बजे

- चंडीगढ़: रात 8:12 बजे

- लखनऊ: रात 8:06 बजे

- कानपुर: रात 8:05 बजे

- जयपुर: रात 8:28 बजे

- भोपाल: रात 8:31 बजे

- इंदौर: रात 8:39 बजे

- पटना: रात 7:52 बजे

- कोलकाता: रात 7:47 बजे

- अहमदाबाद: रात 8:52 बजे

- मुंबई: रात 9:00 बजे

- पुणे: रात 8:58 बजे

- हैदराबाद: रात 8:41 बजे

- बेंगलुरु: रात 8:55 बजे

- चेन्नई: रात 8:44 बजे

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ये समय पंचांग पर आधारित अनुमान हैं. स्थानीय मौसम और भौगोलिक स्थिति के कारण चांद दिखाई देने में कुछ मिनट या उससे अधिक की देरी हो सकती है.

बादलों के कारण चांद न दिखे तो ऐसे खोलें व्रत

अगर करवा चौथ पर बादलों के कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार महिलाएं आटे से चंद्रमा की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकती हैं. चंद्रमा की आकृति के सामने दीपक जलाएं, जल और अक्षत अर्पित करें और चंद्रदेव का ध्यान करके व्रत खोलने की विधि अपनाएं.

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